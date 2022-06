PlayStation Plus Extra e Premium scontato? Emerge una testimonianza

Grazie al lancio ormai imminente del nuovo PlayStation Plus i fan hanno avuto la possibilità di scoprire nel dettaglio quali novità aspettarsi nel servizio in abbonamento.

I possessori di DualSense (che potete acquistare in offerta su Amazon) e non stanno infatti preparandosi a questa piccola, grande rivoluzione in casa Sony.

Il nuovo PS Plus esordirà il 23 giugno in Europa proponendo i tre diversi livelli di abbonamento: Essential sarà uguale all’attuale Plus ma con due giochi mensili, mentre Extra offrirà giochi on demand per PS4 e PS5, seguito da Premium che includerà tutti i precedenti e ci sommerà retrogaming, cloud e demo a tempo gratuite.

Ora, un report di un utente giapponese su Twitter ha lasciato intendere che PS Plus potrebbe permettere un upgrade scontato ai tier Extra e Premium (via ResetEra).

Stando a quanto reso noto, l’upgrade delPlayStation Plus è stato offerto da Sony con uno sconto del 50% non meglio spiegato.

Il giocatore, dal canto suo, ha immediatamente accettato l’offerta per ottenere i contenuti esclusivi di Extra e Premium a prezzo ridotto.

«La tariffa per l’aggiornamento a PS Plus Premium ed Extra è decisamente diversa da quella di ieri» si legge nel post.

«Che sia un errore di Sony oppure no, non credo che al momento ci saranno più sconti per gli abbonati, quindi dal canto mio ho subito eseguito la procedura di aggiornamento. Per me uno sconto del genere è abbastanza», conclude il fortunato giocatore.

Nel corso dello State of Play delle scorse ore, inoltre, è stato confermato ufficialmente il primo gioco che sbarcherà su PlayStation Plus dal Day One, ed è una piccola perla.

Manca ancora qualche settimana all’appuntamento, ma al momento sappiamo già quanto spesso potremo aspettarci nuovi giochi e anche quali saranno i giochi PS Plus Extra (livello 2 dell’abbonamento, con titoli PS4 e PS5 on demand) che saranno inclusi nel prezzo.