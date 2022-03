PlayStation Store svela le offerte del weekend: ci sono gli open world più amati

I fan delle console Sony potranno approfittare da questo momento e per pochi giorni di nuovi grandi sconti su PlayStation Store: sono infatti disponibili le nuove offerte del weekend.

Per tutto il fine settimana i giocatori potranno acquistare in offerta alcuni dei titoli più popolari sul catalogo con sconti fino all’80%: non sarà necessario essere iscritti a PlayStation Plus o altri servizi in abbonamento, ma basterà essere in possesso di un semplice account.

Le nuove promozioni si aggiungono dunque agli sconti sulle selezioni essenziali, che permetteranno di acquistare grandi giochi a partire da 2 euro.

Proprio pochi giorni fa è stata inoltre svelata la nuova offerta della settimana, dedicata all’ultimo capitolo di una famosissima serie horror.

Tornando invece alle offerte del fine settimana, tra i tanti giochi scontati disponibili non possiamo che segnalarvi gli open world più amati di Rockstar Games: stiamo parlando di Grand Theft Auto V e Red Dead Redemption 2, che oggi potranno essere vostri rispettivamente con sconti del 58% e del 60%.

Gli amanti della narrazione potranno anche divertirsi con Mafia Trilogy e The Outer Worlds, disponibili rispettivamente con sconti del 50% e del 67%.

L’offerta più interessante è però quella riguardante Borderlands 3, l’ultimo amatissimo capitolo del folle shooter cooperativo disponibile con sconti fino all’80%, mentre chiudono la selezione di offerte NBA 2K22 e Sid Meier’s Civilization VI, con riduzioni di prezzo fino al 70%.

Di seguito vi riepilogheremo dunque tutti i giochi in offerta per il weekend su PlayStation Store: per consultare nel dettaglio tutte le versioni e i contenuti aggiuntivi, vi suggeriamo di dirigervi direttamente alla pagina ufficiale della promozione.

Grand Theft Auto V: Premium Edition

Red Dead Redemption 2

Red Dead Online

NBA 2K22

Mafia: Trilogy

Mafia: Definitive Edition

Sid Meier’s Civilization VI

Borderlands 3

The Outer Worlds

Tutte le promozioni del fine settimana termineranno ufficialmente martedì 8 marzo alle ore 00.59, dunque vi consigliamo di affrettarvi e non lasciarvi sfuggire queste occasioni.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che siete ancora in tempo per approfittare degli sconti sui migliori giochi giapponesi di PlayStation Store, con grandi esclusive e produzioni di terze parti disponibili in offerta fino al 90%.