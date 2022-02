PlayStation Store, sconti fino al 90% “A Tutto Giappone”: ci sono grandi esclusive

PlayStation Store ha svelato a sorpresa le nuove promozioni «A Tutto Giappone», che permettono di risparmiare cifre impressionanti sui migliori giochi giapponesi disponibili sulla console di casa Sony.

Non sarà necessario essere abbonati a PlayStation Plus o altri servizi per approfittare di queste offerte, anche se in alcuni casi il servizio permetterà di accedere a sconti esclusivi ancora più vantaggiosi.

Nella giornata di ieri era stata invece svelata la nuova promozione settimanale, dedicata al capitolo di Assassin’s Creed più amato e in continua espansione.

Grazie ai nuovi sconti di PlayStation Store gli utenti potranno acquistare le migliori produzioni di terze parti ed esclusive giapponesi a prezzi imperdibili, ma solo per un periodo limitato.

Tra le tante offerte attualmente disponibili non possiamo che segnalarvi la promozione dedicata a Bloodborne, che potrà essere vostro a soli 9,99€ grazie allo sconto del 50%: se siete abbonati a PlayStation Plus, la bellissima esclusiva di FromSoftware potrà essere vostra con uno sconto aggiuntivo del 10%.

Gli amanti delle esclusive PlayStation non potranno inoltre lasciarsi sfuggire il magnifico Shadow of the Colossus e la Ultimate Edition di Persona 5 Royal, anche in questo caso disponibili con sconti del 50%.

Tra le produzioni giapponesi ci sarà naturalmente tanto spazio anche per gli amanti dei giochi a tema anime: lo sconto più vantaggioso è sicuramente quello dedicato a Naruto to Boruto Shinobi Striker, il coraggioso titolo multiplayer acquistabile a meno di 7 euro, grazie allo sconto del 90% sul prezzo finale.

I fan dei picchiaduro vorranno inoltre tenere d’occhio le incredibili offerte su Dragon Ball FighterZ, SoulCalibur VI e Jojo’s Bizzarre Adventure Eyes of Heaven: questi amati titoli di combattimento potranno essere vostri con offerte dall’85% all’86%.

Ci sono però tante altre produzioni disponibili in forte sconto: di seguito vi segnaleremo quelle che riteniamo essere le migliori offerte degli sconti A Tutto Giappone di PlayStation Store, ma vi invitiamo a consultarle tutte al seguente indirizzo.

Bloodborne

Shadow of the Colossus

Persona 5 Royal Ultimate Edition

Naruto to Boruto: Shinobi Striker

Dragon Ball FighterZ: FighterZ Edition

SoulCalibur VI

Jojo’s Bizzarre Adventure: Eyes of Heaven

Monster Hunter World

NieR Automata Game of the YoRHa Edition

Scarlet Nexus

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster

Dragon Ball Z: Kakarot

One Piece: Pirate Warriors 4

Guilty Gear Strive

Captain Tsubasa: Rise of New Champions

Tutte le nuove offerte di PS Store termineranno ufficialmente giovedì 10 marzo alle ore 00.59: significa che avete due settimane di tempo per non perdervi nessuno sconto.

Ricordiamo inoltre che avete ancora una settimana di tempo per approfittare delle offerte su Il Pianeta degli Sconti, la promozione dello store che consente di risparmiare sui migliori giochi disponibili in catalogo.

Nel frattempo, Sony ha anche confermato la line-up di giochi gratis disponibili su PlayStation Plus a marzo: c’è anche una graditissima esclusiva come gioco bonus.