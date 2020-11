PlayStation Plus: disponibili da oggi i giochi di novembre, ecco come scaricarli

A partire da oggi, 3 novembre 2020, sono disponibili i nuovi giochi gratis per gli abbonati al servizio PlayStation Plus.

Parliamo de La Terra di Mezzo: L’Ombra della Guerra e di Hollow Knight: Voidheart Edition, con un terzo titolo – Bugsnax – in arrivo solo successivamente.

I primi due titoli – disponibili per console PlayStation 4 – rimarranno disponibili da oggi fino a lunedì 30 novembre, in maniera del tutto diversa rispetto a Bugsnax. Quest’ultimo, infatti, è il primo gioco PS5 a venire incluso nell’abbonamento ed arriverà infatti solo a partire dal 12 novembre, giorno del lancio della console negli Stati Uniti e in Giappone, fino a lunedì 4 gennaio 2021.

Scaricare i giochi è facile: vi basterà accedere con il vostro account attivo PlayStation Plus nella sezione dedicata nello store, e procedere al download dei titoli offerti gratuitamente cliccando semplicemente sul tasto apposito, senza alcun costo aggiuntivo. Lo scaricamento partirà infatti in automatico, come fosse un normale acquisto.

La descrizione de La Terra di Mezzo: L’Ombra della Guerra recita:

Supera le linee nemiche per forgiare il tuo esercito, conquistare le Fortezze e dominare Mordor dall’interno. Scopri in che modo l’apprezzatissimo Sistema Nemesi riesca a creare storie personali uniche per ogni nemico e seguace e affronta l’immane potere dell’Oscuro Signore Sauron e dei suoi Spettri dell’Anello in questa nuova, epica storia della Terra di Mezzo.

Hollow Knight: Voidheart Edition (o Edizione Cuore di Vuoto) include invece il celebre action-adventure originale e 4 contenuti integrati al lancio che espandono il gioco con nuove missioni, boss e nuove abilità.

Ricordiamo che a ottobre è stato il turno di Need for Speed: Payback, il racing di casa Electronic Arts, mentre il secondo gioco per gli abbonati PlayStation Plus è stato invece Vampyr, l’avventura di Dontnod Entertainment ambientata a inizio Novecento in cui vestiamo i panni di un medico vampiro. Entrambi i titoli non sono più disponibili da oggi, rimpiazzati dai due titoli sopra elencati.