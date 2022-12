PlayStation Plus dirà addio a 4 nuovi giochi gratis da gennaio 2023

PlayStation Plus si sta ormai preparando a salutare definitivamente il 2022: al momento non sappiamo ancora quali saranno i nuovi giochi gratis in arrivo per il prossimo anno, ma i fan hanno già scoperto i prossimi titoli che lasceranno il catalogo nel prossimo mese.

I piani di abbonamento Extra e Premium (potete iscrivervi anche acquistando una gift card su Amazon) prevedono infatti l’aggiunta costante di nuovi giochi gratis ogni mese, che accoglierà però in contemporanea anche rimozioni a sorpresa.

Sfortunatamente Sony al momento non ha ancora annunciato direttamente i prossimi giochi in uscita, ma una rapida ricerca su PlayStation Store condotta dai fan ci ha svelato ben 4 titoli che lasceranno il servizio a gennaio (via Game Rant).

Pochi istanti prima di rilasciare i nuovi 21 giochi gratis per PlayStation Plus Extra e Premium, il PS Store si è infatti aggiornato segnalando le date di scadenza dei prossimi titoli, che sarà necessario recuperare entro il 17 gennaio 2023.

A partire da tale data, i giochi che vi riporteremo di seguito non saranno più scaricabili sulle vostre console: l’unico modo per continuare a giocarli sarà dunque acquistarli necessariamente da PlayStation Store.

Bound by Flame

The Council — The Complete Season

Shiness: The Lightning Kingdom

Space Hulk: Tactics

Basterà infatti effettuare la ricerca sullo store digitale per scoprire come tutti e 4 i giochi gratis adesso presentino la rispettiva data di scadenza, segnalata per essere ancora più precisi alle ore 11.00 di martedì 17 gennaio 2023.

A partire da tale data, dovrebbero infatti essere disponibili nuovi omaggi su PlayStation Plus Extra e Premium, attualmente non ancora annunciati: vi raccomandiamo dunque di provarli prima che sia troppo tardi. Vi terremo prontamente aggiornati se dovessero arrivare ulteriori novità o dovessero essere scoperti ulteriori titoli in uscita dal servizio.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi, qualora non lo aveste ancora fatto, di riscattare i giochi gratis di PS Plus Essential per il mese di dicembre: nella selezione del mese è disponibile anche Mass Effect Legendary Edition.

Dato che siamo ormai quasi arrivati alla conclusione del 2022, è arrivato il momento di fare le somme anche su quello che è stato l’anno di PlayStation Plus: il classico gratis PS1 più giocato è una grande sorpresa.