Per Pasqua, PlayStation Plus propone un gioco gratis extra a sorpresa

Un bonus e un regalino non si rifiutano mai, figuriamoci nel giorno di Pasqua dove magari stiamo tutti cercando di metterci comodi e rilassarci. Così, sarete felici di sapere che PlayStation Plus ha aggiunto a sorpresa un altro titolo alla sua libreria di giochi inclusi nell’abbonamento, senza che dobbiate sborsare nemmeno un ulteriore euro per metterci sopra le mani.

Il titolo, peraltro, è piuttosto interessante per gli amanti dei classici: si tratta infatti di Anodyne, un’avventura che si ispira dichiaratamente ai grandi classici a 16-bit, come i leggendari The Legend of Zelda.

«In questo unico gioco in stile Zelda esplorerai le aree urbane, naturali e astratte del subconscio del protagonista Young. Lo stile grafico a 16 bit e la malinconica colonna sonora contribuiscono all’atmosfera surreale, onirica e grottesca di questo titolo» hanno scritto gli sviluppatori, Melos Han-Tani e Marina Kittaka, per presentare la loro opera.

Disponibile su PS Plus per PS4 (ma potete giocarci serenamente su PS5 in retrocompatibilità), il gioco è accessibile agli abbonati dal livello PlayStation Plus Extra in su (potete abbonarvi su Amazon): possono giocarci quindi anche gli utenti Premium, ma non quelli che hanno solo una sottoscrizione di livello Essential.

Se anche voi siete ancora confusi dai tre livelli di abbonamento a Plus, ve li riassumiamo così: il livello Essential vi permette di accedere ai servizi online dei giochi, ad alcuni sconti esclusivi e a un paio di giochi mensili da riscattare per associare al proprio account (come nel vecchio Plus).

Il livello Extra aggiunge a questo una libreria di giochi on demand da avviare e giocare a piacimento, tra titoli PS4 e PS5. Infine, il livello Premium somma a tutto questo giochi dalle librerie delle vecchie PlayStation e la possibilità di eseguire alcuni di questi in cloud, senza doverli scaricare; infine, vanta anche delle prove gratuite a tempo di giochi come Horizon: Forbidden West.

Potete approfondire la conoscenza con PlayStation Plus consultando direttamente la nostra guida dedicata.

Se siete interessati ad Anodyne, comunque, potete scoprire tutto quello che dovete (e scaricarlo) direttamente su PlayStation Store. E buon divertimento!