PS Plus potrebbe perdere molti più giochi gratis a maggio di quanto annunciato

La lista di giochi gratis in uscita da PlayStation Plus Extra e Premium si è allungata da poco a sorpresa con Horizon Zero Dawn Complete Edition, ma a quanto pare non sarebbe finita qui.

Sappiamo ormai a memoria che il servizio in abbonamento (trovate gift card dedicate su Amazon) è solito fare refresh del catalogo, ma a quanto pare a maggio andrà particolarmente male.

L'addio di Horizon potrebbe infatti anticipare la "cacciata" di un altro numero considerevole di giochi di spessore.

Come riportato anche da PlayStationLifestyle, infatti, sembra che l'elenco dei giochi che lasceranno PS Plus Extra e Premium a maggio 2024 sia molto più lungo di quanto previsto.

Ad aprile, il PlayStation Store ha confermato un elenco di 25 giochi che lasceranno il servizio questo mese, in quello che è il più grande "depennamento" del catalogo che PS Plus ha visto dal suo rinnovamento.

Tuttavia, i giocatori stanno iniziando a notare le date di uscita di molti altri giochi che attualmente non compaiono nella sezione "Ultima occasione per giocare", il che porta a chiedersi se si tratti di un problema o di un caso di scarsa comunicazione da parte di Sony.

Vari utenti hanno infatti segnalato il 21 maggio come data di addio per i seguenti titoli, oltre a Horizon Zero Dawn:

Darksiders 1 (Warmastered Edition)

Darksiders 2

Wreckfest

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning

MX vs. ATV

Il 21 maggio i giochi sopra citati verranno quindi rimossi dal PS Store di diverse regioni.

Non è chiaro se la cosa vale anche per l'Italia, ragion per cui vi terremo aggiornati non appena Sony comunicherà qualcosa al riguardo.

