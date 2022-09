PlayStation perde pezzi: addio a un big di Sony Interactive Entertainment

Sony ha appena annunciato una perdita davvero importante per PlayStation: Masayusu Ito, representative director e vice presidente esecutivo di SIE, si dimetterà ufficialmente dall’1 ottobre.

Si tratta di un volto storico per la casa di PS5, la console next-gen alle prese con problemi di scorte (potete chiedere un invito su Amazon per l’acquisto): Ito si era infatti occupato di disegnare l’hardware di PSP, PS3 e PS4, ancora oggi tra le console più amate dai fan.

Secondo quanto riportato da Bloomberg (via Gematsu), il storico dirigente di Sony Interactive Entertainment ha deciso di ritirarsi ufficialmente dalle scene, andando così in pensione a 60 anni.

La compagnia avrebbe inoltre già scelto i suoi sostituti: Lin Tao, già director dell’azienda, ricoprirà i ruoli lasciati vacanti da Masayusu Ito, mentre Kiichiro Urata, attualmente SVP Head of Japan Asia Partner Development & Relations, sarà il nuovo director dell’azienda.

Lo storico dirigente aveva anche partecipato alla realizzazione di PlayStation VR e PS5 ed ha fatto parte di Sony Interactive Entertainment dal 2008, lavorando però all’interno della stessa Sony Corporation per 11 anni prima che venisse scelto per i suoi incarichi più celebri per i videogiocatori.

In seguito alla sua decisione di ritirarsi e andare in pensione, il vice presidente esecutivo si dimetterà non solo da SIE, ma dall’intero gruppo appartenente all’azienda della casa di PlayStation.

Non possiamo dunque che augurare buona fortuna a Masayusu Ito per il suo futuro, in attesa di scoprire quali saranno le prossime mosse che Sony intende fare per il futuro della propria compagnia d’intrattenimento.

