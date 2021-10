PlayStation Now, un leak svela due big in arrivo

Il catalogo di PlayStation Now (o PS Now) sta iniziando lentamente a riprendere quota, dopo diversi mesi in cui di novità nemmeno l’ombra.

Gli utenti che non sono ancora iscritti al servizio avranno tra l’altro a breve la possibilità di iscriversi al servizio per 12 mesi alla metà del prezzo, grazie ad uno sconto del 50%.

Sony ha infatti deciso di inaugurare una nuova iniziativa per promuovere l’abbonamento PlayStation Now, proponendolo in forte sconto su PS Store.

Abbonandovi avrete l’opportunità di poter provare GTA III The Definitive Edition fin dal Day One, visto che il gioco sarà parte del servizio in separatamente dagli altri titoli trilogia.