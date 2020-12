PlayStation Now: i tre nuovi giochi di dicembre (e due big lasciano)

Aggiornamento 12:54 – Stando a nuove rilevazioni degli abbonati, i giochi inclusi comprenderebbero anche The Surge 2 e Stranded Deep, portando il totale delle new entry a cinque.

News originale: Con qualche ora di anticipo rispetto al reveal programmato per oggi pomeriggio, sono finiti in rete i tre titoli in rampa di lancio su PlayStation Now a dicembre.

Contestualmente, sono stati svelati i nomi dei giochi che lasceranno il servizio in abbonamento questo mese, e si tratta purtroppo di due big.

Mentre aspettiamo la conferma per il nostro territorio, PlayStation Giappone si è portata avanti col lavoro e ha svelato le sue quattro scelte per dicembre 2020.

Si tratta di:

Darksiders III

Wreckfest

Broforce

Horizon Zero Dawn

Dal momento che Horizon Zero Dawn è già stato inserito per un tempo limitato sul PlayStation Now europeo, è difficile che torni dalle nostre parti ma potrebbe essere sostituito da un’altra scelta oppure da nessuna – ipotesi da non scartare, visto che ultimamente le new entry sono tre al mese.

Altri due big lasceranno il catalogo del servizio di gioco in streaming e on demand, però, e si tratta di Metro Exodus e Resident Evil 7.

Lo scorso mese era stato piuttosto ricco per gli abbonati a PlayStation Now, con ben cinque prodotti aggiunti sulla piattaforma.

Su PlayStation Plus, allo stesso modo, le cose vanno a gonfie vele, con i primi giochi per PS5 già integrati nelle rotazioni mensili.