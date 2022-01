PlayStation Now, annunciati i giochi gratis di febbraio (c’è GTA)

Sony ha finalmente annunciato la lista dei giochi gratis che entreranno a far parte del catalogo di PlayStation Now a partire dal mese di febbraio 2022. Tra questi, anche uno dei capitoli di GTA più apprezzati di sempre.

I possessori di DualSense non dicono mai di no alle novità che arrivano di mese in mese, tanto che anche stavolta si tratta di giochi niente male.

Del resto, già a gennaio gli utenti PS Now hanno ricevuto un bel po’ di chicche, tanto che anche questo secondo mese del 2022 non farà storcere troppo il naso.

Il gioco più interessante del pacchetto è ovviamente Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition, versione riveduta e corretta del classico GTA ambientato negli anni ’80.

L’altro gioco è Death Squared, la cui descrizione recita: «Riunisciti con il tuo partner, con un gruppo di amici o con tutta la famiglia e guida squadre di due o quattro robot in livelli sempre più complessi per raggiungere gli obiettivi codificati in base ai colori».

Da precisare che gli altri due titoli che chiudono il pacchetto, ossia Little Big Workshop e Through the Darkest of Times, sono disponibili già a partire da oggi, 31 gennaio 2022.

Ecco, poco sotto, la lista completa dei titoli in arrivo a febbraio (via PS Blog):

Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition

Little Big Workshop (da ora)

Through the Darkest of Times (da ora)

Death Squared

