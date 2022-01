Un rivenditore mette in guardia dall’acquistare PS5, dopo l’acquisizione di Activision Blizzard

Microsoft ha acquisito Activision Blizzard, questo lo sappiamo.

Sappiamo anche che questo accordo che, senza alcun dubbio, possiamo definire storico, ha infastidito una buona fetta della community che crede nella console war. Proprio come se Xbox e PlayStation stessero imbracciando le armi e, con il coltello tra i denti, fossero perennemente pronte a guerreggiare tra di loro.

Le abitudini e le convinzioni sono dure a morire, e adesso nel dibattito della “guerra” tra console vediamo spuntare anche i rivenditori, come è successo in un curioso caso che ora vi riportiamo.

Un negozio in Francia ha deciso di esporre un cartello alquanto sospetto (e sinceramente poco prevedibile) che mette in guardia i giocatori su quale console comprare.

L’avviso è affisso su una teca contenente Dualsense di varie colorazioni e accessori per PS5, e intima agli acquirenti di stare attenti a quale console decidono di rivolgere le proprie attenzioni.

Nello specifico la dicitura recita: «Avviso per i giocatori, Microsoft ha acquisito Activision! Scegliete la vostra macchina con cautela».

Al di sotto della scritta, tra parentesi, spunta il nome di Call of Duty, come a voler ricordare una delle conseguenze dell’acquisizione stessa.

