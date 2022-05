PlayStation Network su PC potrebbe essere più vicino di quanto pensiamo

Sembra proprio che l’integrazione dell’ecosistema PlayStation con quello PC abbia l’intenzione di proseguire a gonfie vele. Non siamo ai livelli attuali di Microsoft, questo è certo, ma anche il colosso giapponese si sta muovendo sempre di più verso un’espansione della propria offerta ed esperienza videoludica anche in altri lidi.

Alcuni degli esempi sono rappresentati senza dubbio dalle esclusive console che sono approdate su PC negli scorsi mesi, ne ricordiamo due dei più fulgidi esempi come God of War e Horizon Zero Dawn.

In un periodo in cui PlayStation si prepara ad accogliere il nuovo PS Plus, servizio in abbonamento riveduto e corretto che includerà al suo interno anche una corposa libreria di titoli, adesso giungono notizie riguardo il possibile arrivo di PlayStation Network su PC.

Come riportato da DualShockers (via TheGamer), PlayStation sta cercando qualcuno che possa ricoprire il ruolo di Director of Product Managment per PC Gaming Experience. La posizione è aperta per San Diego, San Francisco, Los Angeles o Orange County, e richiede che il candidato «guidi e faccia crescere la PlayStation PC Game Exeperience Product Organization, che include la ricerca di personale, leadership e sviluppo dei dipendenti».

Ma la parte più interessante della descrizione del lavoro sta in queste parole: «[il candidato dovrà] guidare ed evolvere la roadmap dell’esperienza di gioco PlayStation per tutte le esperienze ad esso connesse, incluso lo sviluppo di SDK e le esperienze di applicazioni client come l’integrazione di PlayStation Network».

Non è ancora chiaro il modo preciso in cui consisterà tale integrazione, ma quel che è certo è che qualcosa si sta muovendo, e sembra proprio che il nuovo PlayStation Plus non sia l’unica sorpresa che Sony ha in serbo per il pubblico.

