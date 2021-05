PlayStation, le uscite della settimana per PS4 e PS5 (31 maggio-6 giugno)

Durante la settimana entrante, un buon numero di new entry arriveranno su PS4 e PS5, nel tentativo di soddisfare i gusti di gran parte dell’utenza in possesso delle console di Sony.

Giocatori di vecchi data, nuove leve, collezionisti di giochi retail e abbonati a PlayStation Plus sono invitati a prendere carta e penna per assicurarsi di non perdere alcune uscite degne di nota.

Mentre la community continua a seguire il mercato videoludico con immancabile interesse, Sony ha intenzione di battere, con la sua PS5, gli ottimi numeri totalizzati da PS1 nel 1998, puntando a raggiungere numeri da capogiro nel corso dell’anno fiscale relativo al 2022.

Malgrado l’altissima richiesta che accompagna la nuova console, un’esclusiva per l’ultima nata in casa Sony sta riscontrando una difficoltosa assenza di giocatori online, che ha portato all’introduzione di bot per evitare problemi di matchmaking.

Da lunedì 31 maggio in poi, sarà possibile mettere le mani su alcuni nuovi prodotti destinati a entrambe le console del colosso nipponico, o a una sola delle due.

Si passerà dal ritorno di alcuni franchise classici all’ingresso di FPS, avventure grafiche con velleità action, titoli in co-op, picchiaduro e altri.

Ma vediamo insieme quali saranno, nel dettaglio, le uscite della settimana dal 31 maggio al 6 giugno, segnalate anche da Push Square.

31 maggio

Ghosts ‘N Goblins Resurrection (PS4)

Necromunda Hired Gun (PS5, PS4)

Operation Tango (PS5, PS4)

Spirit Lucky’s Big Adventure (PS4)

Stonefly (PS5, PS4)

Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown (PS4)

Wreckfest (PS5)

6 giugno

Tour de France 2021 (PS5, PS4)

Spicca subito la presenza di Ghosts ‘N Goblins Resurrection, ottavo episodio della fortunata IP platform di Capcom che vide originariamente la luce nel 1985, riscuotendo un grandissimo successo commerciale e sbarcando in seguito su quasi tutte le piattaforme esistenti.

Per tutti i giocatori in cerca di una buona dose di adrenalina c’è Necromunda Hired Gun, sparatutto in prima persona ambientato nel mondo di Warhammer che vi permetterà di impersonare un mercenario pronto a farsi strada nelle temibili città-formicaio.

I fan dei prodotti sportivi ad alto tasso distruttivo non potranno lasciarsi sfuggire l’occasione di provare Wreckfest, erede spirituale di FlatOut e Destruction Derby che saprà tenervi impegnati grazie a un motore fisico di tutto rispetto.

Il gioco è reduce da un curioso caso di esclusiva temporanea su PlayStation Plus che lo ha portato ad essere accessibile solo per gli abbonati al servizio, ma adesso la situazione sta per cambiare.

L’elenco prosegue con Stonefly, avventura grafica con elementi action e Operation Tango, titolo fortemente votato al multiplayer che vi metterà nei panni di un hacker o, a scelta, di un agente segreto, con l’obiettivo di collaborare per risolvere un gran numero di puzzle.

I cultori dei picchiaduro non mancheranno all’appuntamento con Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown, nuova edizione in arrivo anche su PlayStation Plus insieme al già menzionato Operation Tango e Star Wars Squadrons.

A chiudere in bellezza la settimana ci penserà un prodotto dedicato agli appassionati di ciclismo. Il 6 giugno è il giorno di Tour de France 2021, titolo sviluppato da Cyanide Studio che includerà tutte le 21 tappe della celebre competizione insieme a un nuovo sistema di obiettivi e una modalità My Tour riveduta e corretta.

Malgrado le nuove uscite godibili sulle console di Sony, c’è chi ha sollevato alcuni dubbi sull’effettiva “utilità” di PS5, minata (secondo qualcuno) dalla mancanza di esclusive davvero imperdibili.

Tra i pareri discordanti c’è spazio per una buona notizia: l’interesse mostrato dal pubblico femminile nei confronti della console next-gen dell’azienda giapponese ha superato di gran lunga quello riscontrato durante il ciclo vitale di PS1.

Nell’attesa che i nuovi titoli arrivino sul mercato, potete provare a “sentire” la musica con il vostro DualSense seguendo questa semplice procedura, sfuggita a un gran numero di giocatori e tornata in auge nel corso degli ultimi giorni.