PlayStation, le offerte del Black Friday Amazon

Il Black Friday è finalmente tra noi e Amazon continua la sua tornata di offerte che, fino al 30 novembre, vi daranno la possibilità di acquistare un gran numero di articoli a prezzi davvero folli!

E così, dopo avervi proposto, già a mezzanotte, quelle che sono le principali offerte di queste giornate, cominciamo ora ad offrirvi alcune notizie dedicate ad offerte specifiche, come è il caso delle proposte in sconto che Amazon sta dedicando a videogiochi, console ed accessori Playstation!

Tornando alle offerte, tra i vari videogiochi proposti a prezzo scontato troviamo l’apprezzatissimo Ghost Of Tsushima, titolo nel quale vestirete i panni di Jin Sakai, uno degli ultimi samurai rimasti, pronto a fare qualunque cosa per ridare dignità e libertà alle proprie genti in un contesto storico dove un popolo inerme subisce violenze, razzie, viene torturato e messo in ginocchio dalla sete di conquista dei mongoli. Ghost of Tsushima è probabilmente il miglior gioco sul Giappone mai creato per livello di fedeltà e capacità di saper tratteggiare paesaggi mozzafiato, con alture che si affacciano in declivi che si perdono in orizzonti dipinti dai colori sgargianti della natura in fiore – da quelli brucianti degli aceri al tramonto che spezzano piantagioni e filari, con fitte foreste di bambù dove si perde la bussola, oasi d’acqua termale tra radure profonde e montagne da scalare.

Ghost of Tsushima ha una quantità talmente elevata di contenuti che le attività non si esauriscono in mansioni e favori da fare a chi dovrà accompagnarvi nella battaglia finale, ma si estendono ad azioni di ricerca, investigazione, scoperta di luoghi nascosti e dalla bellezza conturbante, raccolta di collezionabili e mini viaggi tra la natura incontaminata al fine di migliorare armamentario e caratteristiche di Jin.

Di seguito, dunque, vi offriamo una nostra selezione di videogiochi, console ed accessori Playstation in offerta per questo Black Friday 2020!

