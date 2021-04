PlayStation Home, Sony rinnova il marchio: tornerà su PS5?

Gli utenti più affezionati di PlayStation ricorderanno indubbiamente PlayStation Home, la community virtuale resa disponibile su PS3 che non fu in grado di riscuotere il successo sperato (ma non fu nemmeno un flop).

Rimasta in beta per tutto il suo ciclo vitale, e di conseguenza priva di una vera e propria versione definitiva, la comunità digitale venne poi chiusa da Sony a partire dal dicembre 2014, con uno shutdown completo datato aprile 2015.

Sono passati più di sei anni dall’effettivo addio del servizio che dava la possibilità agli utenti di incontrarsi in un ambiente virtuale interattivo per certi versi simile al Mii Channel di Nintendo Wii e al mondo di Second Life, il MUVE pubblicato nel 2003 dall’americana Linden Lab.

Lo sviluppo di PlayStation Home iniziò come una sorta di modalità multiplayer per The Getaway Black Monday, secondo capitolo della serie uscita nel 2003 che in futuro potrebbe tornare su PS5, per la gioia dei fan del titolo di Soho Studio.

Oggi, grazie a un articolo di Push Square, veniamo a sapere che Sony avrebbe rinnovato a sorpresa il trademark del servizio fino al 2028.

La decisione del colosso nipponico potrebbe derivare dalla volontà di tenersi stretto un nome che potrebbe sempre tornargli utile, e non necessariamente dalla decisione di rilanciare il servizio che non riscosse un notevole successo nemmeno al momento dell’uscita.

Molti hanno ipotizzato che un eventuale ritorno di PlayStation Home potrebbe avere qualcosa a che fare con l’arrivo della nuova versione di PS VR e dei nuovi controller mostrati da Sony a breve distanza dall’annuncio della nuova tecnologia di realtà virtuale.

L’idea potrebbe essere interessante e consentirebbe agli utenti di interagire tra loro in modo molto più realistico rispetto a quanto fatto in passato, attraverso l’uso del rilevamento tattile, del feedback aptico e dei nuovi grilletti adattivi, funzionalità che Sony ha incluso nei nuovi controller di VR 2.

Il platform owner sta vivendo un momento propizio, sia per quanto riguarda le vendite di PS5, che continuano a registrare record, sia per il costante interesse della community, che si è recentemente espressa sulle nuove feature che vorrebbe vedere introdotte sulla console.

Sony si sta inoltre impegnando per fare in modo che il fenomeno dell’irreperibilità di PS5 possa, se non risolversi, quantomeno alleviarsi, e per raggiungere l’obiettivo (e invalidare la profezia di Foxconn sulla carenza di scorte anche nel 2022) ha chiesto una mano ai fornitori.

Tutti i giocatori che hanno nostalgia di PS3 (e magari anche di PlayStation Home, perchè no?) possono tirare un sospiro di sollievo proprio sul fronte old-gen.

Dopo il dietrofront di Sony sulla chiusura degli store di PS3 e PS Vita (ma non su quello di PSP), un utente ha scoperto come accedere al negozio web.