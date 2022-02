PlayStation ha salvato Destiny 2, The Witch Queen vola a quota 1 milione

La settimana è iniziata con una notizia davvero importante, ovvero l’ormai arcinota acquisizione di Bungie da parte di PlayStation.

Lo studio è responsabile di Destiny, l’ultima (doppia) fatica che ha rivoluzionato il mondo dei videogiochi cooperativi online, pur con alti e bassi.

L’annuncio dell’acquisizione è arrivato a sorpresa, con gli ovvi commenti delle parti in causa, che hanno fatto luce sull’affare da 3.6 miliardi di dollari.

Bungie si è espressa anche sul destino… di Destiny 2, che comprensibilmente è al centro della discussione, pubblicando un Q&A molto dettagliato sulla vicenda.

Era comprensibile che la manovra avrebbe contribuito anche a riaccendere l’interesse del mondo dei videogiochi intorno a Destiny 2, che negli ultimi tempi era un po’ scemato.

D’altronde è in arrivo The Witch Queen, la nuova espansione molto attesa dai fan, che porterà ovviamente tanti altri contenuti all’interno dello shooter multiplayer.

E, visto i numeri che vi diremo tra poco, possiamo affermare che l’affare PlayStation-Bungie abbia fatto senz’altro bene all’immagine del titolo.

Come viene riportato dai canali ufficiali, infatti, The Witch Queen ha già raggiunto quota un milione di preordini in vista dell’uscita, datata 22 febbraio 2022.

Thank you to the more than ONE MILLION Destiny players who have pre-ordered Destiny 2: The Witch Queen.

With your incredible support, it’s on track to be the most pre-ordered expansion in Destiny 2 history.

See you on 2.22.22, Guardians! pic.twitter.com/1fFzAWyV30

— Destiny 2 (@DestinyTheGame) February 1, 2022