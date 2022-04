PlayStation è una console “esplosiva”, tanto da far evacuare un aeroporto

La domenica di Pasqua, un terminal dell’aeroporto internazionale Logan di Boston è stato evacuato quando gli addetti alla sicurezza hanno esaminato un pacchetto ritenuto sospetto. E sì, c’entra proprio una vecchia PlayStation.

No, non parliamo delle console più recenti che hanno ospitato giochi come Horizon Forbidden West (che trovate su Amazon), bensì proprio di una piattaforma Sony ormai obsoleta.

Come riportato da ComicBook, gli artificieri della Massachusetts State Police sono arrivati all’aeroporto alle 4 del pomeriggio ora locale.

Poco dopo, si è scoperto che il pacchetto in questione era in realtà una console PlayStation, la quale era in una ‘condizione degradata per via dell’età o di alcuni danni’, secondo Yahoo News.

A quanto pare, le cattive condizioni dell’oggetto hanno provocato ‘anomalie nell’imaging quando è stato passato ai raggi X’.

Quindi, è probabile che si trattasse di una console di vecchia generazione, al contrario di una ben più recente e riconoscibile PlayStation 5. Tuttavia, il modello specifico della console non è stato rivelato.

Il video dell’evacuazione è stato condiviso su Twitter dall’utente @BattleBornLV e può essere visionato poco sotto.

Gli artificieri sono intervenuti poco dopo le 16 ora locale, mentre tutti i passeggeri del Terminal A sono stati fatti allontanare per motivi precauzionali.

NBC Boston afferma che c’è stato un bel po’ di panico dopo l’evacuazione: un viaggiatore ha spiegato all’emittente che c’erano persone che urlavano e gridavano come fosse un film, cosa questa che fa sicuramente capire lo stato di allerta generale.

Restando in tema PlayStation, Guerrilla ha da poco avuto modo anche di parlare del futuro della serie Horizon, anticipando di aver già messo i presupposti per realizzare il terzo capitolo delle avventure di Aloy.

Ma non solo: la nostra Stefania ha da poco spiegato come mai Naughty Dog ha deciso di rendere la muscolatura di Abby più evidente in The Last of Us Part II rispetto al primo trailer?