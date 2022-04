Horizon Forbidden West avrà un sequel? Guerrilla parla del futuro di Aloy

Horizon Forbidden West è stato un grande ritorno per la fiera Aloy, e il franchise rappresenta ormai un grande esponente delle esclusive PlayStation.

Il sequel del titolo che ha esordito su PlayStation 4 è uscito in versione cross-gen, che trovate su Amazon, e con il successo ottenuto era auspicabile un terzo capitolo.

Anche se il tempismo non ha certo giovato al titolo di Guerrilla Games, perché Horizon Forbidden West è stato schiacciato dalla prepotenza di Elden Ring.

Ma la storia della nuova avventura di Aloy ci ha colpito molto, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, e aspettiamo di sapere cosa ci riserverà il futuro.

Sony punta moltissimo sul franchise, inevitabilmente, e anche Guerrilla Games sembra non volere abbandonare Aloy molto presto.

Il finale di Horizon Forbidden West lascia aperte le porte per un proseguimento della storia, tra misteri e informazioni che possono essere approfondite in futuro.

Come riporta The Gamer, infatti, lo studio di sviluppo ha confermato di avere idee per un nuovo episodio, e quindi un terzo capitolo del franchise.

Il creative director di Guerrilla Games, Mathijs de Jonge, ha dichiarato che ci sono idee per impostare un nuovo capitolo di Horizon:

«Horizon è pieno di mistero. Ognuna delle nostre storie riguarda la scoperta di misteri sia nel vecchio mondo che nel presente, dove il gioco si ambienta. […] Sicuramente, questo gioco si conclude con un altro grande cliffhanger, dove abbiamo messo i presupposti, ancora una volta, per alcune cose nel prossimo gioco.»

Questo non arriva come una sorpresa completa, perché l’investimento di tempo e denaro di Guerrilla Games profuso nella saga di Horizon, finora, fa presupporre che ci saranno degli sviluppi reali.

Nel frattempo, Guerrilla deve sistemare alcuni problemi di Horizon Forbidden West, per cui i giocatori stanno combattendo con delle hitbox non funzionanti.

Nonostante questo i giocatori lo stanno amando, e lo dimostrano con dei contributi artistici davvero bellissimi.

Tra questi c’è anche Hironobu Sakaguchi, creatore di Final Fantasy, che sta giocando tantissimo al titolo Guerrilla.