PlayStation lancia La Casa dei Player per raccontare il nuovo PS Plus

Lo scorso mese di giugno abbiamo assistito al lancio di una nuova era per PlayStation Plus, che abbiamo preso approfonditamente in analisi su queste stesse pagine. La nostra Stefania Sperandio vi ha raccontato punti di forza e perplessità sul rinnovato abbonamento pensato per i giocatori su PC, PS4 e PS5, che rispetto al passato propone tre diversi tier – in modo che possiate decidere a che livello abbonarvi, in base ai benefici offerti.

Se state cercando di orientarvi nel catalogo e le nostre titaniche guide non vi sono bastate, vi segnaliamo che anche PlayStation Italia ha deciso di parlare più apertamente del nuovo PS Plus, lanciando un vodcast – disponibile sia su YouTube che su Spotify – con un format dedicato.

Il nome è La Casa dei Player e a fare gli onori di casa è Gianluca Loggia, che probabilmente conoscete anche come Ualone.

«Il format, che prevede delle puntate con cadenza mensile, aprirà le porte della Casa dei Player a numerosi ospiti che si succederanno nel corso degli episodi e che – insieme a Ualone – approfondiranno tutti gli elementi caratteristici e unici di PS Plus e racconteranno alcuni dei migliori titoli presenti nel catalogo del servizio» ci ha spiegato PlayStation Italia, in merito alla nuova iniziativa.

Se volete approfondire, potete già trovare di seguito il primo episodio in embed da Spotify. A questo link, invece, il formato video sul canale YouTube di PlayStation Italia.

Se vi eravate persi la notizia di un nuovo PS Plus, vi ricordiamo che il livello Essential vi permette di accedere agli stessi benefici del vecchio abbonamento; il livello Extra, invece, somma a questi anche una libreria di giochi on demand per PS4 e PS5, con aggiornamenti mensili.

Il livello Premium, infine, aggiunge anche giochi classici dalle passate generazioni (anche se al momento la selezione è tutta da ampliare, come abbiamo già evidenziato nelle nostre analisi), delle prove a tempo e la possibilità di giocare anche in cloud una selezione di titoli. Se interessati, lo trovate su Amazon a questo link.

Per tutti gli ulteriori dettagli sul nuovo abbonamento, vi ricordiamo che potete trovare qui le indicazioni sul catalogo completo di PS Plus Premium.