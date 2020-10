PlayStation 5, una foto reale ci dà l’idea di quanto sarà grande

Arriva dal Giappone (e non poteva essere altrimenti) una foto di PlayStation 5 in “carne e ossa”. La console di prossima generazione di casa Sony fino a oggi è stata mostrata sempre in immagini-concept che la rappresentavano graficamente, mentre eravamo ancora in attesa di vedere spuntare una fotografia della sua controparte reale.

Dal momento che nei prossimi giorni alcuni YouTuber giapponesi pubblicheranno i loro video a tu per tu con la console e con i suoi titoli, come vi avevamo anticipato in questa notizia, è emersa online un’immagine da uno di loro, in compagnia proprio di PS5.

Possiamo vedere lo YouTuber con in mano DualSense, il controller della console next-gen di Sony, con PlayStation 5 che è invece accanto a lui. Notiamo anche che la parte nera della scocca sarà estremamente lucida, al punto che dalla foto possiamo vedere alcuni dettagli riflessi sulla sua superficie – e speriamo non sia altrettanto per le eventuali ditate. Vi proponiamo l’immagine di seguito affinché possiate farvi in prima persona una vostra idea.

La foto di PS5 arrivata dal Giappone

Nelle scorse settimane avevamo parlato nel dettaglio delle dimensioni di PS5, che sono confermate come generose anche da questa foto: si parla, da puri numeri, della console dal corpo più imponente di sempre, con i suoi ben 39 cm di altezza. E se, per curiosità, siete interessati alle dimensioni della next-gen nella sua interezza, vi segnaliamo anche il confronto tra Xbox Series X e la gigantesca RTX 3080.

Vi ricordiamo che PlayStation 5 arriverà il 19 novembre in due modelli: il primo, quello standard mostrato in questa immagine, avrà un costo di listino di 499,99€. Il secondo, quello solo digitale privo di lettore Blu-Ray, costerà invece 399,99€.