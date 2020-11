PlayStation 5: come condividere i giochi con un amico

Una lezione che abbiamo sicuramente imparato dalla scorsa generazione di console è che ai giocatori importa poter condividere con gli altri i loro giochi. Su PlayStation 5 questo sarà possibile attraverso la funzionalità Condivisione console e riproduzione offline. Vediamo come fare e come funziona.

Come funziona la condivisione giochi su PlayStation 5

Su PlayStation 4 era possibile impostare la propria console come “console principale”: in quel caso, con una mossa possibile per una sola piattaforma per volta, i giochi venivano condivisi anche con gli altri account presenti sulla stessa macchina.

La schermata da dove imposterete la condivisione della console

Su PlayStation 5, questa funzionalità è stata ribattezzata, come dicevamo in apertura all’articolo, ed è preposta alla Condivisione console e alla sua riproduzione offline. Questa feature è attiva di default e potete attivarla su una sola PS5 per volta: con il vostro account PSN loggato non potete attivare la condivisione su due PS5 diverse a nome vostro, insomma.

Quando è attiva, permette agli altri account di accedere ai vostri giochi, anche quando la console è offline e non può accedere alla Rete. In questo modo, ad esempio, un genitore può acquistare i giochi che diventano accessibili ai suoi figli, oppure un fratello e una sorella possono accedere ai rispettivi titoli. Per assurdo, potreste anche loggarvi sulla PS5 di un amico e attivare su quella la condivisione (consentendo così al vostro amico di accedere ai vostri giochi): in tal caso, la condivisione si disattiverebbe sulla vostra PS5, quindi gli altri profili PSN che la utilizzano non avranno più accesso libero alla vostra libreria su quella console.

Al momento Sony non ha posto limiti a quante volte potete attivare o disattivare la condivisione su PS5.

Come attivare/disattivare la condivisione giochi su PS5

La condivisione è attiva automaticamente all’avvio della vostra console. Se volete disattivarla dovete seguire questa procedura dalla dashboard di PS5:

Vai a Impostazioni Vai alla voce Utenti e account Vai alla voce Altro Vai alla voce Condivisione console e riproduzione offline Seleziona l’opzione disabilita

Se, invece, volete attivare la condivisione:

Vai a Impostazioni Vai alla voce Utenti e account Vai alla voce Altro Vai alla voce Condivisione console e riproduzione offline Seleziona l’opzione abilita

Di base, la condivisione su PS5 è attiva

E se voglio disattivare una PS5 che non ho più?

Potrebbe capitare per i motivi più svariati di non avere più sottomano una PS5 in cui ci si era loggati con la condivisione attiva – che sia per un guasto o altri sfortunati eventi, come un furto. In qualsiasi caso, per disattivare la Condivisione dovrete accedere alla Gestione Dispositivi dal vostro profilo su Sony Entertainment Network, a questo link.