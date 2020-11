PlayStation 5: come vedere per quanto tempo avete giocato a un gioco

Una delle funzionalità della nuova interfaccia di PlayStation 5 è quella che consente di vedere quanto tempo avete trascorso su ogni singolo gioco. Come succede nel diario di Nintendo Switch, potrete quindi scoprire quante ore avete passato con il vostro titolo preferito (ma anche con tutti gli altri), semplicemente accedendo a un’apposita schermata dalla dashboard.

Vediamo come fare e che informazioni potete trovare.

Come vedere per quanto tempo avete giocato a un gioco su PS5

Per vedere per quanto tempo avete giocato a un gioco, direttamente dalla vostra PS5, dovete prima di tutto essere connessi a PlayStation Network. Significa, quindi, che dovete avere una connessione internet attiva e dovete fare login su PSN dal vostro profilo utente sulla console (è la stessa procedura che fate normalmente per vedere i Trofei o per avere accesso agli acquisti da PlayStation Store).

Il diario dei tempi di gioco su PS5

Una volta che la vostra console è online e avete fatto login sul vostro account PSN, dalla dasboard seguite questi passaggi:

Spostatevi sul vostro avatar in alto a destra, che permette di accedere al vostro Profilo utente (è subito a sinistra dell’orologio). Premete X. Dal menù a discesa che si aprirà, selezionate la voce Profilo. Nella nuova schermata, spostatevi a destra per accedere alla scheda Giochi. Fatto! Qui visualizzerete il tempo trascorso con tutti i giochi tracciati dal vostro PSN ID.

Il tempo di gioco su PS5 funziona anche con i giochi PS4? È retroattivo?

La risposta è sì a entrambe le domande: il tempo di gioco mostra immediatamente dopo la chiusura di un software il dato aggiornato delle ore che ci avete trascorso. Inoltre, vi mostra anche quand’è l’ultima volta che avete eseguito quel titolo – anche se è un titolo PS4.

Le ore sono retroattive, ossia su PS5 potrete vedere anche le ore che avete passato a giocare ai titoli della generazione PS4, a patto che lo abbiate fatto con una connessione attiva che permettesse a PlayStation Network di tracciare l’attività.

Accanto ai tempi di gioco, per completezza, vengono anche mostrate le percentuali di completamento e i Trofei guadagnati su quel titolo: in questo modo potete rendervi rapidamente conto di quanti progressi dobbiate ancora fare all’interno di un determinato videogame.

Per tutti gli ulteriori dettagli sulla UI di PlayStation 5 vi rimandiamo al nostro video approfondimento dedicato.