PlayStation 5: potrete importare i salvataggi dei giochi cross-gen da PS4? Dipende

Sappiamo che alcuni videogiochi vi consentiranno di cominciare il vostro viaggio sull’attuale generazione, con PlayStation 4, per poi magari spostarvi sulla prossima, su PlayStation 5. Ma cosa accadrà al salvataggio della vostra partita su un titolo cross-gen? Vi seguirà sulla nuova piattaforma o rimarrà ancorato sulla vecchia, senza nessuna possibilità di cross-save? Al momento, da quanto emerge, non esiste una risposta univoca.

Salvataggi cross-gen su PS5: il caso Yakuza

Si direbbe che Sony abbia lasciato agli sviluppatori la libertà di decidere, in caso di gioco cross-generazionale, se supportare o meno l’importazione del salvataggio dalla vecchia console. È ad esempio il caso di Yakuza: Like A Dragon, che come sappiamo sbarcherà su PS5 a marzo 2021 e lo farà senza l’importazione del salvataggio.

Yakuza: Like a Dragon non vi farà importare il salvataggio da PS4 a PS5

Come spiegato da Gene Park, giornalista di The Washington Post, «si direbbe che i salvataggi di molti giochi current-gen per cui avrete l’upgrade gratuito non funzioneranno su PS5. Xbox Series X sembrerebbe portare i vecchi salvataggi con voi». La fonte del giornalista sarebbero diversi sviluppatori, mentre la conferma su Yakuza: Like a Dragon è già ufficiale.

La situazione, per quanto ne sappiamo al momento, suona abbastanza fumosa per gli appassionati: se iniziare la campagna di un gioco su PS4 comporta poi ricominciarla da zero quando si ottiene l’upgrade gratuito su PS5 (pensate a Cyberpunk 2077, se anche questo non dovesse supportare il cross-save), questo potrebbe scoraggiare alcuni giocatori e magari spingerli ad aspettare direttamente la versione next-gen?

Salvataggi cross-gen su PlayStation 5: il caso Spider-Man

Diametralmente opposto, invece, il caso di Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Il titolo first-party, come confermato dal community director di Insomniac Games, James Stevenson, proporrà il trasferimento del salvataggio, in caso si approfitti dell’upgrade gratuito alla versione next-gen.

Con l'update PS5 gratuito, potrete portare con voi il salvataggio di Marvel's Spider-Man: Miles Morales

La sua conferma lascia ulteriormente dedurre che la scelta non sia stata imposta da Sony a tutti gli sviluppatori, ma che ciascuno abbia avuto modo di decidere la soluzione migliore per il suo titolo. Speriamo per i giocatori che vorranno approfittare degli update gratuiti che più software house possibili abbiano deciso di non abbandonare per strada i file di salvataggio old-gen.

PlayStation 5 arriverà sul mercato europeo il 19 novembre in due modelli: quello standard costerà 499,99€, quello solo digitale (stesse specifiche, ma senza lettore Blu-Ray) costerà invece 399,99€. Avete già letto il nostro vademecum sulla console, con tutte le risposte alle domande e i dettagli su giochi, specifiche e disponibilità?