PlayStation 5 permetterà di regolare la vibrazione del controller

Una nuova funzionalità di PlayStation 5 è stata scoperta nel post di presentazione della retrocompatibilità pubblicato la scorsa settimana.

Nello stesso post, come abbiamo riportato in giornata, è stato avvistato anche il funzionamento almeno parziale del nuovo tasto Create del DualSense.

I menu di PS5 sono ancora un mistero e non saranno rivelati prestissimo, ma una voce è stata divulgata per fare presente l’introduzione di una feature assente da PS4.

Sulla nuova console sarà infatti possibile regolare l’intensità della vibrazione dei controller, laddove su PlayStation 4 si può soltanto attivarla o disattivarla del tutto.

«Per regolare la forza della vibrazione del controller su PS5, andare su Impostazioni > Accessori > Intensità della vibrazione», si legge nel post di Sony.

Non è chiaro se questa feature sarà riservata esclusivamente al DualSense, che farà un ampio ricorso al feedback aptico teoricamente più dispendioso della tradizionale vibrazione, oppure potrà essere adoperata anche su DualShock 4, che pure sarà utilizzabile su giochi PS4.

Si tratta di una piccola ma importante aggiunta per due aspetti diversi.

Il primo riguarda l’accessibilità: la vibrazione potrebbe causare problemi a fasce d’utenza che potrebbero non volerla usare per difficoltà o semplici fastidi alle mani.

Un passo in avanti notevole in tal senso, in risposta anche agli sforzi di Microsoft che dal canto suo sta invece introducendo indicatori tattili per rendere più agevole l’installazione di Xbox Series X|S.

Il secondo invece si presta ad un risparmio energetico di non poco conto su un controller che eredita una situazione abbastanza complicata, quella del DualShock 4, soggetto a scaricarsi alquanto in fretta rispetto ad altri dispositivi.