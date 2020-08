PlayStation 5: ecco lo spot di presentazione anche in italiano

Nelle scorse ore abbiamo assistito alla pubblicazione di Play Has No Limits, lo spot che richiama lo slogan ufficiale di PlayStation 5 e che presenta la console di prossima generazione di casa Sony ai consumatori. Segnaliamo ai nostri lettori che lo stesso spot è stato pubblicato anche con doppiaggio in italiano dal canale ufficiale PlayStation Italia: potete quindi vederlo localizzato nella nostra lingua qui di seguito.

Come aveva anticipato Mary Yee, vice presidente per il marketing di Sony, nella nostra notizia precedente, l’intento di questo corto è dare un’idea della feature uniche di PS5 e del suo controller DualSense. «La ragazza cammina su un lago ghiacciato e sente il ghiaccio rompersi sotto i suoi piedi» aveva spiegato Yee, lasciando intendere che questo sarà possibile anche in-game, come hanno riferito di tanto in tanto degli sviluppatori riferendo che il feedback aptico del controller darà nuove sensazioni rispetto al passato.

Rimaniamo ora in attesa di scoprire prezzo e data di lancio di PS5, che arriverà entro la fine dell’anno – Sony lo ha ribadito e non ha in mente rinvii – sia con una versione standard che con una variante solo digitale, priva di lettore Blu-Ray e probabilmente più economica. Nel caso di PS4, abbiamo visto che i dettagli vennero annunciati con un po’ più di vantaggio rispetto a PlayStation 5, ma il 2020 ha posto i produttori di console di fronte a difficoltà che sicuramente non erano preventivabili. Vedremo, quindi, come la compagnia giapponese si muoverà nelle prossime settimane.