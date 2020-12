PlayStation 5 e Xbox Series X: come stanno andando davvero?

Sappiamo che PlayStation 5 e Xbox Series X sono finite praticamente al centro di una psicosi a causa dell’alta domanda e dell’offerta che non è riuscita a tenere il passo: il risultato è che a ogni nuova disponibilità ci sono code interminabili e ci sono anche dei bagarini che si approfittano dell’interesse degli appassionati per cercare di spillare qualche soldo di più. Ma come stanno andando davvero le console next-gen? Qualche dato ci arriva dal mercato giapponese, dove i numeri vengono resi puntualmente noti dalla rivista Famitsu.

Al di là di Nintendo Switch – che continua a vendere come il pane senza preoccuparsi minimamente della next-gen che vorrebbe imperversarle intorno – i dati dell’ultima settimana riferiti da Gematsu ci suggeriscono che ora come ora PlayStation 5, sommando la standard e la digital, abbia messo insieme una base installata di 213mila unità.

PlayStation 5

Dal canto suo, Xbox con Series X (23.245) e Series S (61.888) ha messo insieme 85mila unità: un numero ragguardevole, se pensiamo che nell’intero ciclo vitale Xbox One (con le sue diverse varianti) aveva piazzato sul mercato 114mila unità in totale.

Vedremo come le due console next-gen si muoveranno in futuro, quando ci saranno scorte capaci di far davvero fronte alla domanda, e se e come questi numeri cambieranno anche rispetto a quelli della sempreverde Nintendo Switch, che ha ormai ampiamente superato i 16 milioni di unità piazzate.