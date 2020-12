Voi non riuscite a trovare PS5, mentre chi ce l’ha la mette in un trituratore

La notizia è sulla bocca di tutti: PlayStation 5 è in questo momento esaurita praticamente ovunque, perché la domanda è estremamente superiore all’offerta e le scorte non sono riuscite a fare fronte alle necessità dei consumatori. Sommiamo a questa situazione l’opera dei bagarini e ci ritroviamo con tante persone che stanno cercando di acquistare PS5, ma non riescono a trovarla.

Poi, invece, c’è chi riesce a trovarla e decide di infilarla in un trituratore per girarci un video. Chiaramente, i denari sono dell’autore del girato che può decidere di spenderli come meglio gli aggrada, ma siamo piuttosto sicuri che il suo video vi creerà un po’ di nervosismo, se siete tra coloro che nonostante la possibilità economica di comprare PS5 non riescono, semplicemente, a trovarne una disponibile per l’acquisto.

No, non provate a infilare PS5 in un trita-tutto

Il filmato, che trovate di seguito e che è stato condiviso su Reddit e rilanciato da GameSpot, mostra la povera PS5 venire infilata in un trituratore che, pezzo dopo pezzo, la stritola e la sbriciola — destino condiviso tanto dalla scocca quanto dalla componentistica interna, che schiacciata instancabilmente dalla macchina cede e si accartoccia su se stessa.

https://twitter.com/SLAMftw/status/1334215317317410817

Quello che rimane sono solo le spoglie mortali (più o meno) della console di casa Sony, distrutta per nessun valido motivo dall’autore del video.

Quando finalmente ci saranno nuove disponibilità di PS5 (teneteci d’occhio per gli aggiornamenti in merito), sapete cosa non fare: infilarla in un trita-tutto, ad esempio.

Se volete scoprire tutto ciò che la console può fare o non fare, all’infuori di quanta forza serva a triturarla, vi raccomandiamo la nostra video recensione.