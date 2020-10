Con il discorso sulla retrocompatibilità finalmente sbloccato da Sony, stanno venendo al pettine molti nodi, aiutandoci a comprendere come gireranno i giochi per PS4 su PlayStation 5.

Abbiamo appena appreso della cosiddetta modalità Game Boost, che permetterà agli sviluppatori di migliorare alcune caratteristiche chiave dei loro giochi sulla console next-gen, ma c’è tanto altro da scoprire.

Uno degli aspetti che più ha impensierito i giocatori è la possibilità di trasferire o meno i salvataggi dalla propria PlayStation 4 a PS5. La buona notizia è che si potrà fare e ci saranno addirittura tre modi a disposizione per farlo su PlayStation 5.

Come trasferire i salvataggi da PS4 a PS5

I giocatori potranno trasferire i salvataggi (così come i dati di gioco e i giochi digitali) da PlayStation 4 a PlayStation 5 in tre modalità differenti a seconda della propria configurazione.

Come svelato da Sony, questi tre modi sono:

Potete trasferire giochi digitali, dati di gioco e salvataggi da una console PS4 a una console PS5 tramite cavi LAN o una connessione wireless (WiFi). Se avete già memorizzato giochi e dati di gioco di PS4 sul dispositivo di archiviazione USB esterno collegato alla tua PS4, potete utilizzarlo per trasferire i contenuti su PS5. Se siete abbonati a PlayStation Plus, potete sincronizzare i dati di gioco di PS4 su PS5 tramite l’archiviazione nel cloud.

C’è tuttavia un problema: la possibilità di trasferire i dati di gioco da una versione per PS4 a una versione per PS5 dello stesso gioco dipende dallo sviluppatore e per i giochi cross-gen varierà in base al titolo.

Per quanto riguarda i giochi cross-gen di Sony, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, quando i giocatori decideranno di passare da PS4 a PS5, i dati di gioco verranno trasferiti previa installazione di un aggiornamento.

Anche Sackboy: A Big Adventure supporterà il trasferimento dei dati di gioco da PS4 a PS5 con un aggiornamento che sarà disponibile poco dopo l’uscita del gioco, pure in questo caso dopo un update.

Dagli sviluppatori e publisher third-party non arrivano notizie troppo confortanti: Yakuza Like a Dragon e Dirt 5 non supporteranno la possibilità di trasferire salvataggi tra le due console, mentre FIFA 21 lo farà soltanto per alcune modalità.