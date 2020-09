Salvataggi da PS4 a PS5, c’è un altro no ed è quello di DiRT 5

Nei giorni scorsi ha generato qualche discussione l’incertezza che circonda la possibilità di trasferire i salvataggi da PS4 a PS5 nel caso di giochi cross-gen che siano compatibili con entrambe le piattaforme. Sappiamo, ad esempio, che Marvel’s Spider-Man: Miles Morales vi permetterà di iniziare il vostro viaggio su PS4 e di continuarlo quando passerete a PS5, senza costringervi a ricominciare la campagna, ma lo stesso non avverrà – ad esempio – su Yakuza: Like a Dragon.

Ad aggiungersi alla lista troviamo ora anche DiRT 5. Interpellata in merito sui social, Codemasters ha confermato che il suo prossimo titolo automobilistico non permetterà di portare con sé i progressi da PlayStation 4 a PlayStation 5 – mentre la cosa sarà possibile passando da Xbox One a Xbox Series X|S.

DiRT 5 esordirà il 6 novembre sull'attuale generazione, dal 10 novembre su Xbox Series X|S, entro fine anno su PS5

Nelle parole di Codemasters:

Allo stato attuale, su Xbox tutti i progressi possono essere trasferiti da una generazione all’altra. Su PlayStation le tue creazioni su Playgrounds [una specifica modalità di cui vi abbiamo parlato qui, ndr] possono essere trasferite, ma gli altri progressi di gioco (carriera, valuta, livree salvate) no. Se questa cosa dovesse cambiare, vi faremo sapere.

Currently on Xbox, all progress can be carried over between generations. On PlayStation, your Playgrounds creations can be carried over, but other game progress (Career, currency, saved liveries) cannot. If that changes, we'll let you know! — DIRT (@dirtgame) September 24, 2020

Se volete cominciare il viaggio in DiRT 5 prima su PS4 per poi passare a PS5, quindi, tenete conto del fatto che allo stato attuale alcuni dei vostri progressi – ossia tutti quelli all’infuori delle vostre creazioni in Playgrounds – non potranno essere trasferiti.

Appare chiaro come Sony abbia lasciato discrezione agli sviluppatori circa la possibilità di trasferimenti di salvataggi cross-generazionali e attendiamo di sapere come funzionerà con ulteriori titoli.

PlayStation 5 arriverà sul mercato il 19 novembre in Europa, al costo di listino di 499,99€ per la standard e di 399,99€ per la digital (identica nelle specifiche, ma priva del lettore Blu-Ray). Per il vademecum sulla console, fate riferimento a questo articolo.