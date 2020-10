PlayStation contro il razzismo con un tema gratuito PS4: ecco come scaricarlo

La morte di George Floyd, ucciso durante l’arresto da un poliziotto della città di Minneapolis, lo scorso 25 maggio, ha dato il via a un movimento attivista impegnato nella lotta contro il razzismo verso le persone di colore.

Un gran numero di città americane è stato infatti interessato dal cosiddetto Black Lives Matter, una nuova corrente di pensiero che ha poi coinvolto il mondo intero.

In queste ore, Sony ha deciso di pubblicare un nuovo tema gratuito per PlayStation 4 dedicato proprio al movimento contro le discriminazioni razziali. Lo trovate poco sotto.

Show your support for the #BlackLivesMatter movement with this new PS4 theme, out now for free at PS Store. pic.twitter.com/mN1PnFHPdl

— PlayStation (@PlayStation) October 19, 2020