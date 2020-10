Manca poco a PS5, ma Sony ci rinfresca la memoria coi migliori giochi PS4

Come vi abbiamo rivelato poche ore fa, oggi – 19 ottobre 2020 – manca un mese esatto al lancio europeo di PS5, l’attesa console di prossima generazione targata Sony.

Un lancio, quello di PlayStation 5, largamente atteso dalla community e dagli addetti ai lavori, pronti a entrare in una next-gen che promette faville.

Nel frattempo, PlayStation UK ha pubblicato un video realmente interessante, che mostra una ricchissima carrellata dei giochi che hanno fatto a modo loro la storia di PS4. Più nel dettaglio, è dedicato un singolo secondo a ciascun titolo dell’era PlayStation 4, per un vero e proprio tuffo nei ricordi (e nelle emozioni) di questa generazione davvero unica nel suo genere.

Un'immagine di PS5.

Poco sotto, trovate il tweet con il video in questione:

1 second from nearly every game that's defined the #PS4 generation. 💙 pic.twitter.com/ZdXgO0RnbL — PlayStation UK (@PlayStationUK) October 19, 2020

Il filmato, della durata di poco più di tre minuti, ci ripresenta giochi come God of War, Gran Turismo Sport, Bloodborne e tantissimi altri (quanti ne riconoscete?), un “omaggio finale” a una current-gen in grado di rivaleggiare con quelle più importanti della storia del Videogioco.

PS5 arriverà in Europa e in Italia a partire dal prossimo 19 novembre di quest’anno, mentre negli Stati Uniti e in altri territori sbarcherà il 12 novembre 2020. Sono previste due versioni: una con lettore ottico in grado di leggere giochi su supporto fisico, mentre l’altra Only Digital.

Vi ricordiamo in ogni caso anche che per ogni ulteriore dettaglio su PlayStation 5, inclusa la retrocompatibilità e gli accessori in arrivo, potete fare riferimento al nostro ricco speciale dedicato.