Pillars of Eternity II: Deadfire, niente da fare su Nintendo Switch

Sono passati più di due anni dall’annuncio dell’arrivo di Pillars Of Eternity II: Deadfire su Nintendo Switch, ma adesso ci duole comunicare che chi aspettava il porting sulla console ibrida della casa di Kyoto rimarrà ampiamente deluso.

Dalla sua uscita, l’RPG di Obsidian Entertainment è arrivato senza intoppi su console PlayStation 4 e Xbox One, ma della versione Switch non se n’è saputo nulla per molto tempo.

Tramite Nintendolife apprendiamo che, sul canale Discord del publisher Venus Evil, è stata divulgata la notizia della definitiva cancellazione della versione Nintendo Switch del gioco.

In un messaggio dello scorso 27 febbraio, la compagnia si è espressa con queste parole: «sfortunatamente, dopo tante riflessioni, abbiamo deciso di non procedere oltre con lo sviluppo di Pillars of Eternity II: Deadfire per Nintendo Switch».

Al momento, tuttavia, non state diffuse ulteriori informazioni circa i motivi sottostanti questa decisione, che sicuramente scontenterà i fan che aspettavano il titolo, il quale sarebbe potuto essere giocato anche in modalità portatile.

In ogni caso, se foste interessati a recuperare il gioco – magari su console – vi segnaliamo la nostra recensione, in cui sono stati sottolineati i vari pregi e i (pochi) difetti di questo GDR davvero degno di nota, che anche su PS4 e Xbox One fa molto bene il suo dovere.

