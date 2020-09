Pikmin 3 Deluxe: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Pikmin 3 Deluxe è in dirittura d’arrivo su console Nintendo Switch, per una versione del gioco nuova di zecca e ricca di novità tutte da provare (qui il trailer)! I buffi personaggi torneranno infatti sulla piattaforma ibrida a partire dal 30 ottobre 2020 grazie a una versione riveduta e corretta del classico titolo gestionale uscito sulla vecchia Wii U nell’ormai lontanissimo 2013. Ora, siamo felici di segnalarvi che su Amazon hanno preso il via i preorder del gioco, al prezzo più basso che troverete in circolazione!

La versione Deluxe di Pikmin 3 offrirà una serie di novità inedite esclusive per questa nuova edizione Switch: sarà infatti possibile giocare in due sulla stessa console, oltre alla presenza di nuove missioni mai viste prima in compagnia dei protagonisti dei primi due capitoli della serie Pikmin, ovvero i simpaticissimi Olimar e Louie!

Ma non finisce qui: in Pikmin 3 Deluxe su Nintendo Switch saranno presenti tutti i DLC rilasciati sino ad ora, oltre ad avere un sistema di gioco riveduto e corretto per funzionare alla grande sulla console ibrida. Infine, cosa più importante, saranno implementati anche un gran numero di nuovi livelli di difficoltà oltre ad un ingrandimento sostanziale della “Piklopedia”, ovvero l’enciclopedia del mondo di Pikmin contenente al suo interno la lunga lista di piante e creature che incontreremo durante l’avventura.

» Clicca qui per effettuare il preorder di Pikmin 3 Deluxe su Nintendo Switch «

