Pikmin 3 Deluxe | Provato – Prime ore in compagnia dei tenerissimi esserini

Il travaso della quasi totalità delle esclusive per Wii U su Nintendo Switch continua: stavolta tocca ad un capitolo lungamente atteso di una saga rimasta dormiente per due generazioni di console, resuscitata dalla grande N nel 2013. Stiamo parlando di Pikmin 3, che per l’occasione guadagna il suffisso Deluxe, pronto a sbarcare nuovamente sul mercato il prossimo 30 ottobre ma già in nostro possesso nella sua versione finale.

Tra la demo disponibile a sorpresa da qualche ora su eShop e questa nostra anteprima, dovreste riuscire a farvi un’idea ben precisa di cosa comporta viaggiare per la galassia con il capitano Charlie e i suoi copiloti Brittany e Alph.

Terra chiama equipaggio

Acclamato dalla critica (anche qui sulle nostre pagine, dove seppe guadagnarsi un sonoro 9) e da quei pochi fedelissimi Nintendo che lo acquistarono insieme a Wii U (presenti!), Pikmin 3 avrebbe potuto segnare un’era nuova per Nintendo, in cui la casa di Kyoto si gettava al recupero di alcune delle sue decine di proprietà intellettuali dimenticate per riproporle sul mercato attuale.

Ci avevamo sperato tutti che dopo Pikmin, fermo dal 2003, toccasse ad F-Zero, ad Eternal Darkness, ad Earthbound o a Golden Sun, ed invece, complici dati di vendita non esattamente entusiasmanti, sebbene in linea con altri titoli first party per Wii U, alla strepitosa avventura del capitano Charlie non fecero seguito altri revival.

Oggi, in un periodo in cui le grosse esclusive targate Nintendo sembrano tirare un po’ il fiato, ecco arrivare questa edizione Deluxe del titolo, con qualche aggiunta, un nuovo sistema di controllo ed una grafica al passo coi tempi.

Ecco, i controlli: partiamo subito da questi e dalla prima impressione che ci hanno restituito. Sebbene la nostra prima run su Wii U filò liscia come l’olio utilizzando il doppio stick analogico per gestire movimento, visuale e lancio dei Pikmin, dal momento che le funzionalità touch furono aggiunte in un secondo momento a quella versione, ci aspettavamo – vista la comodità e la velocità di risposta dello schermo tattile di Switch – che sarebbero state implementate qui, ma, quantomeno nella versione in nostro possesso, questo non è avvenuto.

Con la nuova funzionalità di lock-on, combattere è assai più semplice

L’unica alternativa al già citato metodo dei due stick analogici è rappresentata dai controlli giroscopici, che sfruttano la precisione dei Joy-con ma, almeno per quanto ci riguarda, si sono rivelati meno precisi e naturali di quanto avessimo sperato. Che i controlli touch possano arrivare in un secondo momento, proprio com’era stato su Wii U?

In assenza di dichiarazioni ufficiali da parte della grande N, non possiamo che sperarlo, ma niente paura: per quanto ci riguarda, il control scheme “classico”, che prevede l’utilizzo alternato dei due analogici, funziona ancora egregiamente.

Come prima, ed è un bene…

Saremo sinceri: alcune delle novità contenute in questa nuova edizione sono appena percettibili, ma vanno tutte nella direzione di migliorare l’esperienza di gioco e renderla più appetibile a varie fasce di pubblico.

Se Pikmin 3, paradossalmente, era troppo facile per i giocatori più navigati ma non così leggibile per i neofiti, che senza un certo spirito di osservazione potevano rimanere bloccati senza sapere come avanzare in più punti, in questa versione Deluxe il team di sviluppo ha lavorato in entrambe le direzioni, alternando il classico colpo al cerchio e quello alla botte.

Se sono stati introdotti nuovi livelli di difficoltà, che faranno la felicità dei veterani della serie, sono state implementate anche facilitazioni notevoli per quanti volessero avvicinarsi al franchise: la prima, e più evidente, è l’introduzione di un sistema di lock-on finalmente affidabile (mappato di default al tasto ZR), che facilita la vita quando c’è da battagliare, e l’altra è la possibilità di chiedere sempre un “aiutino”, qualora non si sapesse dove andare per proseguire l’avventura.

Pronti a fare incontri di ogni genere?

Disattivabile dal menu delle opzioni, questo sistema di consigli può davvero fare la differenza per un pubblico più giovane – esattamente come l’altra grande novità del pacchetto, ovvero la possibilità di affrontare praticamente tutte le modalità di gioco (a partire dalla storia) in cooperativa locale.

Questo, oltre a decuplicare il fattore divertimento, consente anche a giocatori meno esperti di sentirsi parte dell’avventura se accompagnati da un “pro”, con tutto ciò che ne consegue in termini di coinvolgimento, risate ed equivoci.

E poi, lasciatecelo dire: in un’epoca in cui trovare titoli validi in cooperativa locale sta diventando più difficile che vincere la lotteria, la caparbietà di mamma Nintendo nel continuare ad inserire queste modalità in quasi tutti i titoli first party è acqua nel deserto, ed è la nostra risposta ad un modo sempre più spersonalizzante di pensare il multigiocatore (ossia: o hai connessione ed abbonamento, o vai a farti benedire).

L’unico risvolto negativo di questa scelta, per quel poco che abbiamo visto, potrebbe risiedere nel calo prestazionale legato allo split-screen, comunque sopportabile e ben lontano dall’essere drammatico: un prezzo che padri e figli (e fratelli e sorelle, e fidanzati ecc.) saranno disposti a pagare pur di condividere le avventure dello sconclusionato trio di avventurieri spaziali.

Non mancheranno personaggi buffi e grotteschi

… ma con qualcosa in più

C’è anche qualcosa in più, anche se ci limiteremo a rivelare il meno possibile per non rovinare la sorpresa a tutti coloro che avessero già giocato e finito il titolo originale: oltre a tutti i contenuti scaricabili pubblicati da Nintendo post-lancio, questa edizione comprende anche del materiale inedito dedicato nientemeno che a Louie ed Olimar, che racconta le vicende dei due prima e dopo lo sfortunato atterraggio di Alph, Brittany e Charlie su PNF-404.

L’aggiunta di queste missioni inedite, che pure potrebbe non bastare, da sola, a giustificare un secondo acquisto per quanti possedessero già l’avventura su Wii U, testimonia l’intenzione da parte di Nintendo di offrire l’esperienza più completa possibile al pubblico.

Un primo conteggio porta a poco meno di quaranta missioni extra solo tenendo in considerazione quelle dei DLC della versione Wii U, alle quali vanno aggiunte quelle realizzate appositamente per Switch e la modalità Storia, identica a quella originale per quanto visto finora: niente male, insomma, in quanto a contenuti.

La palette cromatica è meravigliosa anche su Switch

Come per altri titoli first e second party che Nintendo ha trasportato su Switch dopo il debutto su Wii U, insomma, anche Pikmin 3 Deluxe potrebbe non rivelarsi un acquisto imprescindibile per chi ci avesse già giocato, ma offrirebbe, nondimeno, la migliore versione possibile del prodotto in senso assoluto.

Non ci abbiamo giocato abbastanza per poterci esprimere in maniera definitiva, e d’altronde è proprio a questo che servirà la nostra recensione, ma la cura nel confezionamento e l’amore per il materiale di partenza trasudano anche dalle prime ore in compagnia dei simpatici esserini colorati, e questo rappresenta già un ottimo punto di partenza.