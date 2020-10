Pikmin 3, sorpresa da Nintendo: demo gratis (con bonus) disponibile da oggi!

A sorpresa, Nintendo ha reso disponibile oggi una demo gratuita per il suo Pikmin 3 Deluxe, rifacimento del gioco uscito originariamente su Nintendo Wii U e in arrivo su Nintendo Switch il prossimo 30 ottobre. La demo, disponibile su Nintendo eShop a questo indirizzo, è stata annunciata durante il Nintendo Treehouse di qualche ora fa e avrà dei bonus per il gioco finale, se doveste decidere di giocarci.

Pikmin 3 Deluxe arriverà su Switch il 30 ottobre

Come spiegato da Nintendo, infatti, potremo trasferire i progressi fatti nella demo anche nel gioco, una volta che faremo l’acquisto.

Non è tutto: coloro che completeranno la demo, infatti, avranno diritto immediatamente al livello di difficoltà ultra-piccante quando compreranno il gioco completo, senza dover quindi attendere per avere una sfida più impegnativa.

Sei un avventuriero esperto? Completando la demo potrai sbloccare immediatamente la difficoltà "ultra-piccante" nel gioco completo! — Nintendo Italia (@NintendoItalia) October 8, 2020

Uscito originariamente nel 2013, Pikmin 3 mette alla prova il vostro ingegno nel coloratissimo mondo della saga, dove i nostri protagonisti devono affrontare creature ostili sfruttando le loro capacità peculiari per avere la meglio e proseguire. Se volete saperne di più sul nostro pensiero sul gioco, vi rimandiamo all’originale recensione completa di Pikmin 3 su Wii U, in attesa della sua nuova uscita Deluxe.

Rimanete ovviamente su SpazioGames per tutte le novità in arrivo su Pikmin 3 Deluxe e sul suo nuovo debutto.