Phil Spencer ha scelto il suo GOTY, ed è una sorpresa italiana

A pochi giorni dalla fine del 2022 arriva l’inevitabile momento dei resoconti, anche per Phil Spencer che racconta il suo videogioco preferito dell’anno.

Il boss di Xbox che ha spinto per la diffusione di Game Pass, a cui potete abbonarvi tramite Amazon, ha avuto senz’altro la possibilità di giocare tanti titoli differenti.

All’interno di un catalogo che, per salutare il 2022, purtroppo dovrà dire addio a molti videogiochi gratis: ecco quali.

E mentre High on Life è salito rapidamente in cima alle classifiche dei videogiochi più amati nonostante le questioni sulle IA, il gioco preferito di Phil Spencer è un altro.

Ma il videogioco dell’anno di Phil Spencer non è un’esclusiva Xbox, come rivela The Gamer.

Spencer ha condiviso i suoi momenti salienti del 2022 su Twitter, svelando di aver passato decisamente molto tempo su Vampire Survivors, che è decisamente il suo gioco del 2022.

Con 223 ore e il 97% di completamento, d’altronde, non potrebbe essere altrimenti.

Thanks to everyone who joined me in playing in 2022, lots of great co-op sessions throughout the year. And yea, I do like @poncle_vampire, need to get those final achievements done. #MyYearOnXbox @TrueAchievement https://t.co/NYnoRt9yPa

— Phil Spencer (@XboxP3) December 20, 2022