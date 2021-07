“Persona 5 fa schifo”: la guerra dei JRPG infiamma il mondo del wrestling

C’è una guerra dei JRPG in corso nel mondo del wrestling, e questa coinvolge tra gli altri Persona 5 e Final Fantasy VIII.

Ormai sulla cresta dell’onda, il genere ha acquisito una grande popolarità grazie ai valori produttivi di titoli come Final Fantasy VII Remake, e non solo.

Abbiamo apprezzato di recente il ritorno, in una forma rimasterizzata, di uno dei giochi che più ha formato l’acclamato JRPG di Atlus.

Ed è un ritorno evidentemente varato in base alla fiamma che si è riaccesa per il filone, come capitato del resto pure a Nier Replicant, al centro anch’esso di un recente remaster.

There is a RPG war brewing in wrestling shows pic.twitter.com/ZqsQPT2GAd — Rafael @ Digital Devil Saga (@RRIVERA992011) July 8, 2021

Un tweet, con protagonista tra gli altri Persona 5, ha messo in evidenza la curiosa “guerra degli RPG”, o per meglio dire JRPG, in corso agli eventi di wrestling (in particolare a quelli della All Elite Wrestling).

Come saprete se siete appassionati dello sport entertainment, i fan sono soliti esibire cartelli con le scritte più disparate.

C’è stata però un’ondata di recente che vede questi cartelli riempiti di scritte dedicate ai JRPG più popolari.

E i fan non se le mandano certo a dire, facendo il tifo ora per uno, ora per un altro, e non lesinando sui “complimenti” per le fazioni rivali.

Alcune foto ritraggono la scritta “Persona 5 fa schifo”, “Final Fantasy 8 fa schifo”, e un ironico “FFX2 > FF8”.

Per fortuna, c’è anche chi prende le difese del gioco, spiegando che in realtà “FFVIII è sottovalutato” – cosa che possiamo sottoscrivere.

D’altra parte, ce ne ha parlato proprio di recente la nostra Stefania Sperandio, di un gioco che ha un potere evocativo sempre attuale.

A riprova della ritrovata popolarità del genere, tanti classici stanno tornando a galla in questi mesi, come il remake di Legend of Mana.

Non che manchino i nuovi esponenti, ed è questo l’esempio di Disgaea 6, che mantiene la vocazione strategica del franchise.