Perché The Medium ha requisiti così alti su PC? Lo spiega Bloober Team

Quando, pochi giorni fa, Bloober Team ha reso noti i requisiti minimi e raccomandati per giocare con diverse impostazioni al suo The Medium su PC, molti giocatori si sono detti sorpresi dal fatto che le specifiche indicate fossero in realtà sorprendentemente alte, in riferimento a performance che avevano come target medio i 30 fps.

Interpellato in merito nel corso di un’intervista concessa ai colleghi di VG24/7.com, il team polacco – nella persona del lead designer Wojciech Piejko, ha spiegato il perché di questi requisiti, con la motivazione che è da ritrovarsi in una delle meccaniche distintive dell’opera: il doppio mondo.

The Medium arriverà il 28 gennaio su PC e Xbox

Sappiamo, infatti, che una delle caratteristiche di The Medium sarà la possibilità di interagire con una realtà-altra rispetto a quella abituale e “normale” in cui si svolgono gli eventi: tenere conto di questi due ambienti fa in modo che il vostro hardware venga messo molto alla prova. Nelle parole di Piejko:

Stiamo renderizzando due mondi contemporaneamente e, se le persone vogliono anche renderizzare quei due mondi tenendo attivi l’HDR e il ray-tracing, allora serve un hardware davvero potente. Non vogliamo tirare fuori dei requisiti su internet e dire ‘sì, girerà bene sulla vostra scheda’ per poi scoprire che non è vero. Il nostro gioco si sposta tra un mondo e l’altro, a volte sei in un mondo, a volte sei in entrambi contemporaneamente. All’inizio, quando lanci il gioco, sei in un mondo solamente, poi hai queste situazioni in cui sei in due mondi e ne vengono renderizzati due insieme, e se ci sono dei drop dei frame non va bene. Dobbiamo sempre calcolare le specifiche tenendo a mente le situazioni più pesanti da gestire: ecco perché i requisiti sono così alti.

Mancano ormai pochissimi giorni al debutto di The Medium: il gioco sarà disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S a partire dal 28 gennaio, con lancio previsto anche su Xbox Game Pass.

Come sempre, vi raccomandiamo di rimanere sulle pagine di SpazioGames per tutti gli aggiornamenti: in attesa dell’uscita, avete già visto la risposta di Bloober Team alla possibile uscita della sua nuova opera anche su PS5?