Ci gira The Medium? Ecco i requisiti PC dell’horror (e un nuovo video)

Manca ancora qualche giorno all’esordio di The Medium e, in vista del debutto, i ragazzi di Bloober Team hanno diffuso oggi alcune novità. La prima è rappresentata da un nuovo video, nel quale scopriamo da vicino cosa significhi indossare i panni di Marianne – la protagonista del gioco che, come da titolo, è una medium. Grazie a questo suono “dono”, la ragazza può spostarsi dal mondo materiale a quello spirituale, scoprendo dettagli utili per proseguire nel corso del suo viaggio.

Potete farvi un’idea dando uno sguardo al video completo, che trovate di seguito nell’articolo.

I requisiti PC di The Medium

Con una infografica, Bloober Team ha anche svelato quelli che sono i requisiti minimi e raccomandati per The Medium su PC. Possiamo vedere diverse configurazioni, con e senza ray-tracing, in maniera tale che possiate sapere abbastanza agilmente che cosa aspettarvi.

Requisiti minimi di The Medium (1080p, 30 fps, basso)

GPU GeForce: GTX 1650 Super o GTX 1060

GTX 1650 Super o GTX 1060 GPU AMD: AMD R9 390X

AMD R9 390X CPU : Intel Core i5-6600, AMD Ryzen 5

: Intel Core i5-6600, AMD Ryzen 5 Memoria : 8 GB

: 8 GB OS : Windows 10 64 bit

: Windows 10 64 bit Archiviazione: 50 GB (raccomandato SSD)

Requisiti consigliati di The Medium (1080p, 30 fps, medio)

GPU GeForce: GTX 1660 Super

GTX 1660 Super GPU AMD: AMD RX 5600XT 6 GB

AMD RX 5600XT 6 GB CPU : Intel Core i5-9600, AMD Ryzen 7 3700X

: Intel Core i5-9600, AMD Ryzen 7 3700X Memoria : 16 GB

: 16 GB OS : Windows 10 64 bit

: Windows 10 64 bit Archiviazione: 50 GB SSD

Requisiti Alti di The Medium (1440p, 30 fps, alto)

GPU GeForce: RTX 2060 Super

RTX 2060 Super GPU AMD: AMD 5700 XT

AMD 5700 XT CPU : Intel Core i5-9600, AMD Ryzen 7 3700X

: Intel Core i5-9600, AMD Ryzen 7 3700X Memoria : 16 GB

: 16 GB OS : Windows 10 64 bit

: Windows 10 64 bit Archiviazione: 50 GB SSD

Requisiti Ultra di The Medium (2160p, 30 fps, alto)

GPU GeForce: RTX 2080 8 GB, RTX 3060 Ti

RTX 2080 8 GB, RTX 3060 Ti GPU AMD: AMD RX 6800 16 GB

AMD RX 6800 16 GB CPU : Intel Core i7-9700, AMD Ryzen 3700 X

: Intel Core i7-9700, AMD Ryzen 3700 X Memoria : 16 GB

: 16 GB OS : Windows 10 64 bit

: Windows 10 64 bit Archiviazione: 50 GB SSD

Nell’infografica trovate anche tutti i dettagli per giocare con il ray-tracing, con i requisiti di GPU che vanno dal minimo di RTX 2060 Super/AMD RX 6800 a un massimo rappresentata da RTX 3080/AMD RX 6800 XT.

Vi raccomandiamo di rimanere sulle pagine di SpazioGames per tutte le ulteriori novità in arrivo per The Medium. Il gioco è atteso su PC e su console Xbox (One, Series X, Series S).