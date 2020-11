Mass Effect: in lavorazione un nuovo capitolo, è ufficiale

BioWare ha deciso di celebrare questo N7 Day con l’annuncio che ha fatto felici i fan più nostalgici di uno dei suoi franchise più celebri: quello della Mass Effect: Legendary Collection. Tuttavia, questa notizia non è arrivata da sola: la software house ha infatti confermato ufficialmente di essere al lavoro su un nuovo Mass Effect. Parliamo di un capitolo completamente inedito, quindi, che raccogliere l’eredità della trilogia del comandante Shepard e succederà a Mass Effect: Andromeda.

Come spiegato da Casey Hudson, general manager di BioWare:

Nel frattempo, qui in BioWare, un team di veterani sta lavorando duramente per dare forma alla nostra visione per il prossimo capitolo dell’universo di Mass Effect. Siamo ancora nei primi passi del progetto e non possiamo ancora dirvi molto, ma siamo impazienti di farvi sapere di più sulla nostra visione e su cosa vi attende!