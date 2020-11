Per un errore di stampa, il logo Sony non è centrato sul DualSense per PS5

Non tutte le ciambelle riescono col buco e, specialmente nelle prime ondate di nuovi prodotti tecnologici, capitano errori come quelli di cui stiamo per parlarvi a tema PS5.

Su diverse unità si registrano errori di stampa sul controller DualSense, infatti, coem testimoniato dal portale GameSpot.

In particolare, il marchio Sony posizionato sotto la porta USB di tipo C risulta soggetto ad una stampa non centrata, talvolta in maniera molto marcata.

Se questo tipo di errore di stampa può capitare, è curioso come anche in presenza di un modello ritenuto perfetto del controller DualSense ci siano delle imprecisioni.

A sottolinearlo è stato Ted Timmins, game design director di Far Cry 6, che ha sottolineato su Twitter come il logo Sony sia leggermente inclinato e lievemente non centrato (circa 1 millimetro in eccesso sulla sinistra).

This PS5 controller has the SONY branding ~1mm off-centre to the left, and at a ~1 degree slant and it bothers me way more than it should.

I’m also available for dinner parties and can provide further great conversation like this. pic.twitter.com/0fQV1LocGu

— Ted Timmins (@JustTeddii) November 19, 2020