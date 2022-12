I peggiori giochi PS5 del 2022: la classifica

È periodo di classifiche, è inevitabile, anche per Sony visto che oggi vogliamo vedere quali sono i peggiori giochi PS5 del 2022.

Perché per ogni God of War Ragnarok, che trovate su Amazon, ci sono altrettanti videogiochi che non riescono a raggiungere l’eccellenza del titolo Santa Monica Studio.

Anche se c’è chi è riuscito a batterlo come Game of the Year, e non stiamo parlando di Elden Ring che ha trionfato ai The Game Awards 2022.

E se già qualche mese fa vi abbiamo fornito la lista dei peggiori giochi della prima metà del 2022, vediamo come si è comportata PS5 in tutto l’anno.

La console Sony ha sfornato tanti ottimi titoli, tra esclusive e third party, ma non tutti sono stati degni di essere definiti… almeno buoni.

Quali sono, quindi, i peggiori giochi PS5 del 2022?

Analizzando la classifica al contrario di Metacritic ecco la top 10, o per meglio dire la flop 10, con punteggio medio delle recensioni.

41, Babylon’s Fall 46, LEGO Brawls 49, Zorro: The Chronicles 53, In Nightmare 54, Dragon Ball: The Breakers 55, MX vs ATV Legends 56, New Tales from the Borderlands 57, The Last Oricru 58, Matchpoint: Tennis Championships 58, Gungrave G.O.R.E.

Lo sfortunato Babylon’s Fall continua a stare nelle classifiche in cui nessun videogioco dovrebbe stare, e stavolta si prende il primo posto nei peggiori giochi per PS5.

Il titolo di Platinum Games è infatti anche nel podio dei peggiori giochi del 2022 in generale, in cui ottiene un altrettanto disonorevole terzo posto.

Tra i giochi meno lodati da Metacritic ci sono anche dei paradossi, però. Come Pokémon Scarlatto e Violetto che sono diventati tra i giochi che vendono più velocemente di Nintendo, ma su Metacritic sono stati stroncati.

Parlando di altri prodotti legati ai videogiochi, anche gli show di Netflix legati ai franchise videoludici si prestano a classifiche del genere. Resident Evil, ad esempio, è una delle peggiori serie.