Payday 3 è finalmente realtà: il primo trailer conferma logo e finestra d’uscita

Il 2023 è appena iniziato con il primo annuncio a sorpresa dell’anno: Starbreeze Studios e Prime Matter hanno appena rilasciato il nuovo trailer ufficiale di Payday 3, l’atteso terzo capitolo della celebre saga sparatutto cooperativa.

Il sequel di Payday 2 (che trovate su Amazon) era ormai stato annunciato in sviluppo da tantissimi anni, ma la quasi totale assenza di novità sulla produzione aveva fatto pensare i fan più scettici a possibili cancellazioni o rinvii, fortunatamente ormai smentite dal trailer allegato in apertura.

Il publisher aveva già annunciato che l’uscita di Payday 3 era prevista proprio per quest’anno, e la nuova presentazione ufficiale — che, per la verità, ci svela ben poco — conferma proprio tale intenzione.

Il trailer si chiude infatti con una scritta che dice testualmente «Questo è l’anno di Payday 3», confermando di fatto che nel 2023 i giocatori potranno finalmente scoprire il terzo capitolo della saga.

Gli sviluppatori hanno anche pubblicato la pagina ufficiale su Steam dedicata al gioco, offrendo così la possibilità di aggiungere Payday 3 alla propria wishlist, ma purtroppo non è ancora disponibile una vera e propria data d’uscita definitiva.

Tramite le poche informazioni rilasciate dal team, abbiamo però la conferma che si tratterà ancora una volta di un co-op shooter che ci permetterà di organizzare spettacolari rapine nei panni della Payday Gang, diventando così «l’incubo delle forze dell’ordine».

Starbreeze Studios e Prime Matter hanno poi promesso che rilasceranno ulteriori aggiornamenti non appena l’uscita del gioco sarà più vicina: non ci resta dunque che attendere con fiducia le prossime settimane del 2023 per scoprire quanto potremo tornare a compiere incredibili rapine.

Il trailer ha fatto riferimento esclusivamente all’edizione PC su Steam, ma in precedenza il publisher aveva già confermato che nel 2023 sarebbe stato disponibile anche su console: resta naturalmente da chiarire se il day one sarà corrispondente o se sarà necessaria un’attesa di qualche settimana.

Considerando che Payday 3 è entrato ufficialmente in sviluppo nel lontano 2017, possiamo certamente dire che l’attesa dei fan è stata particolarmente longeva: non resta che augurarsi che venga ripagata in occasione del lancio ufficiale.