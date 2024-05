Il nuovo gioco inesistente di Valve ha già più giocatori di Payday 3

Non è per gettare benzina sul fuoco ma è assurdo realizzare che Deadlock, il videogioco non ancora annunciato da Valve, abbia già più giocatori attivi di Payday 3.

Deadlock non è stato ancora annunciato ufficialmente, ma dopo il leak di qualche settimana fa sono arrivate alcune conferme indirette tra cui la pagina di SteamDB che sta ufficialmente tracciando gli utenti dello shooter.

E, come potete vedere dalle tabelle, sta già raccogliendo più utenti attivi contemporaneamente di Payday 3.

Deadlock, videogioco che non esiste ancora ufficialmente, ha una media di circa 1000 giocatori attivi nel suo picco delle ultime 24 ore. Payday 3 conta 400 giocatori.

Deadlock sembra essere uno sparatutto in terza persona basato su eroi, con battaglie 6v6 su grandi mappe a quattro corsie. Ci sono abilità e oggetti insieme ai meccanismi in stile tower defense, mentre l'ambientazione è descritta come fantasy con steampunk.

Il fatto che Payday 2 potesse essere più popolare di Payday 3 ha senso, per quanto surreale. I fan sono rimasti inevitabilmente delusi dal modo in cui Starbreeze ha voluto rilanciare il franchise e, per nostalgia e delusione, sono tornati in massa sul precedente capitolo.

Ma che un videogioco formalmente segreto, avviato solo di recente in una fase di beta chiusa per alcuni utenti privatamente in attesa di un lancio in pompa magna, sia più popolare di un gioco che addirittura è offerto gratuitamente in alcune piattaforme è davvero grottesco.

Con quasi 40mila recensioni degli utenti al momento della stesura di questo articolo, Payday 3 ha una valutazione "perlopiù negativa" su Steam. Difficile che si possa riprendere a questo punto, nonostante le rassicurazioni di Starbreeze che più volte ha cercato di convincere gli utenti a non dimenticare Payday 3 completamente in attesa di novità.

Se, nonostante tutto, volete dare una chance a Payday 3 c'è una buona notizia, il titolo è incluso all'interno di Xbox Game Pass e ovviamente potete abbonarvi anche con le card su Amazon.