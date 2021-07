Patch attese per mezzo decennio, ma Final Fantasy e Nier ce l’hanno fatta

Square Enix ha aggiornato due dei suoi giochi disponibili su PC, ponendo fine ad un’attesa che durava da quasi un decennio per queste patch.

I due giochi in questione sono Lightning Returns Final Fantasy XIII e Nier Automata, che hanno appena ricevuto un update (nel primo caso) o si apprestano ad ottenerlo (nel secondo).

Final Fantasy sta vivendo un periodo di grande popolarità dopo un lungo periodo di incertezze, come testimoniato dal sold-out di un capitolo fin troppo poco celebrato.

Lo stesso può dirsi di un franchise partito in sordina come Nier ma che, complice il recupero del “primo” capitolo avvenuto di recente con un remaster, è finalmente salito agli onori della cronaca.

Partiamo dal curioso caso di Lightning Returns Final Fantasy XIII, ultimo episodio della trilogia dedicata a Lightning.

Una misteriosa patch è stata lanciata, senza che nessuno se l’aspettasse a dire il vero, lo scorso 12 luglio su Steam.

Il changelog menziona di aver «corretto un problema con la voce di Lightning che non si sentiva in alcune scene».

Il gioco è stato pubblicato per PC nel 2015 (due anni dopo la versione console), mentre l’ultima patch risaliva al 2016.

Come suggerisce Kotaku, è plausibile che questo update – per quanto bizzarro nelle tempistiche – sia stato promosso per preparare la versione Xbox Game Pass del titolo, che dovrebbe ormai essere imminente.

Un caso meno curioso è quello di Nier Automata, che era arrivato su Steam in condizioni molto discutibili ed era stato oggetto di critiche da parte degli appassionati.

Questi ultimi per anni hanno chiesto un intervento di Square Enix e si erano ritrovati addirittura con una versione Xbox Game Pass rivista, mentre quella su Steam era ancora difficilmente praticabile.

Oggi è stato annunciato che la tanto attesa patch verrà resa disponibile il prossimo giovedì 15 luglio, e conterrà tra le altre cose:

modalità schermo intero in finestra

Fidelity FX CAS

HDR

antialiasing corretto

circa 240 exture UI in 4K

cutscene a 60fps con bitrate aumentato e aspect ratio corretto

e aspect ratio corretto tre livelli di illuminazione globale

occlusione ambientale e bloom cambiati per la risoluzione dinamica

Sono stati inoltre implementati numerosi correttivi in termini di bug e glitch, oltre che a livello di stabilità, un altro tema sensibile su Nier Automata per Steam.

A quanto pare, insomma, Square Enix si è data parecchio da fare ultimamente per rimettere al loro posto alcuni dei suoi titoli “dimenticati”.

A riprova della nuova passione per il mondo del PC, sono in arrivo “pixel remaster” dei classici Final Fantasy e solo su PC (e mobile).

Questi remaster sono finiti nel mirino degli appassionati per alcuni ritocchi troppo audaci, ma va riconosciuto che le versioni esistenti su Steam erano già state modificate in maniera sensibile rispetto agli originali.

Quanto a Nier, sappiamo che Yoko Taro, creatore del franchise, ha già le mani in pasta per un nuovo capitolo (non mobile).