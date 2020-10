Pare proprio che guideremo una Porsche in Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 potrebbe presto siglare una partnership con Porsche, la nota casa di automobili da corsa e di lusso tedesca.

La notizia arriva da uno scambio di battute del profilo ufficiale dello shooter RPG e appunto Porsche su Twitter.

Lo scambio di battute potrebbe costituire un teaser in vista di un annuncio che, guardando quello che abbiamo in mano, non dovrebbe tardare ad arrivare.

We might have an idea. pic.twitter.com/DO3k7fzbOm — Porsche (@Porsche) October 13, 2020

«Alla fine, stiamo ancora cercando un’auto che guiderebbe un rockettaro. Avete delle idee, Porsche?», ha scherzato l’account di Cyberpunk 2077, riprendendo un tweet di apprezzamento per la firma lanciato lo scorso anno.

Porsche ha risposto con un teaser di quello che parrebbe un modello di Porsche realizzato nel gioco, con i colori bianco, rosso e nero a spiccare sulla carrozzeria.

Potrebbe trattarsi a tutti gli effetti di un modello utilizzabile nell’imminente titolo dei creatori di The Witcher 3: Wild Hunt.

Il teaser arriva a poche ore dall’inizio di un Night City Wire speciale in cui si discuterà non a caso delle automobili nel gioco.

Il lancio di Cyberpunk 2077 è più solido che mai, ad ogni modo, ora che l’attesa produzione ruolistica è entrata in fase gold.