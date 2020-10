Cyberpunk 2077, data e contenuti del quarto Night City Wire

Tempo di un nuovo appuntamento con Night City Wire, la rubrica video che rivela con cadenza variabile le ultime novità su Cyberpunk 2077.

Il nuovo appuntamento è in programma per il prossimo giovedì 15 ottobre alle ore 18:00, come rivelato sui social da CD Projekt RED.

The 4th episode of Night City Wire is coming next Thursday, October 15 at 6PM CEST! This time, we'll go into details about the looks, sounds, and specs of #Cyberpunk2077 vehicles. As usual, you can expect new gameplay footage, announcements, and more!

📺 https://t.co/y8iUIM0gBv pic.twitter.com/CbENAuOCEj

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 8, 2020