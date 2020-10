Cyberpunk 2077, niente più rinvii: il gioco è Gold!

CD Projekt RED ha annunciato che Cyberpunk 2077 è finalmente entrato nella fase Gold del suo sviluppo.

L’annuncio pone fine ad una lunghissima attesa dal reveal ad oggi, costellata di silenzi e rinvii, oltre che di polemiche sulla conduzione dello sviluppo.

Cyberpunk 2077 has gone gold! 📀

See you in Night City on November 19th! pic.twitter.com/s6U266Y1fp

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 5, 2020