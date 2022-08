Pac-Man sta per diventare un film… live action

Se avete la sensazione che ultimamente siamo circondati da film e serie TV dedicati al mondo dei videogiochi, sappiate che – no, non è una sensazione: è così. Pochi giorni fa avevamo chiacchierato proprio dell’enorme numero di produzioni ora in cantiere, a cui se ne aggiunge una ulteriore: quella di Pac-Man.

Ad anticipare la notizia in esclusiva è stato The Hollywood Reporter, che ha appreso dei lavori già in corso per un film dedicato alla pallina gialla più famosa dei videogiochi. Il lato curioso è che si tratterà di un film live-action, ossia con attori in carne e ossa. Plausibile, quindi, che si cerchi una soluzione simile a quella di Sonic – a sua volta fresco di conferma per un terzo ritorno al cinema, solo poche ore fa.

Secondo quanto anticipato dalla fonte, il film è (ovviamente) realizzato con la benedizione di Bandai Namco e affidato a Wayfarer Studios. In merito a ciò che racconterà, apprendiamo che si tratterà di una storia completamente originale firmata proprio dal produttore di Sonic The Hedgehog.

Traduciamo direttamente da The Hollywood Reporter:

«Il progetto sarà basato su un’idea originale di Chuck Williams (Sonic The Hedgehog) di Lightbream Entertainment. [Justin] Baldoni, Manu Gargi e Andrew Calof produrranno per conto di Wayfarer Studios».

Al di là di questi nomi, però, non ci è dato sapere nessun altro dettaglio su questo progetto: non sappiamo a chi sarà affidata la regia né su quali elementi potrà contare il cast. Non sappiamo nemmeno se l’idea che possa seguire uno stile come quello di Sonic sia accurata – anche se sembra francamente l’unica possibile, per un live action con protagonista Pac-Man.

Tra i film dedicati ai videogiochi, di recente è stato confermato che il nuovo progetto dedicato a Tomb Raider è invece naufragato, a causa della scadenza della concessione dei diritti. Non rivedremo, a meno di grosse sorprese, Alicia Vikander nei panni dell’archeologa più famosa dei videogiochi.

In merito a Pac-Man, invece, di recente abbiamo recensito per voi Pac-Man Museum +: se avete bisogno di rinfrescarvi la memoria con un po’ di classici in vista del film, potete trovare il gioco su Instant Gaming.